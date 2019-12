Secuestran a soldados a cambio de reos

Chilpancingo, Guerrero.- Pobladores y hombres armados mantienen retenidos desde la tarde del jueves a 16 agentes de la Guardia Nacional (GN) en Tecoanapa, Guerrero, y para liberarlos exigen que sean excarcelados 10 integrantes de un grupo armado.

Los elementos de la GN fueron retenidos cuando se trasladaban a bordo de dos camionetas sobre la carretera federal Tierra Colorada - Cruz Grande, en la región de la Costa Chica de Guerrero, cuando fueron detenidos por hombres armados.

Los inconformes pretenden canjear a los elementos federales por 10 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) detenidos por fuerzas federales el 12 de noviembre por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y recluidos en el penal de Acapulco.

"Estábamos bloqueando la carretera cuando vimos que venían las dos patrullas y decidimos retenerlos", dijo Vladimir Altamirano, un integrante de la UPOEG.

En entrevista, Altamirano explicó que la gente decidió tomar la medida porque las autoridades se niegan a dialogar para tratar el asunto de los diez "policías comunitarios" a quienes ya se les vinculó a proceso.

Después de la retención de los federales, integrantes de la UPOEG instalaron tres retenes de revisión sobre la carretera federal en tres puntos diferentes.

Altamirano aclaró que lo que están haciendo no son bloqueos sino estar alertas para no dejar pasar a contingentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal e impedir un operativo para desalojarlos y liberar a los 16 retenidos.

"Tenemos conocimiento de que en Ayutla de los Libres hay elementos de la Guardia Nacional que ya están armados con palos (toletes) y escudos para venir a desalojarnos, pero nosotros aquí vamos a resistir", expresó.

Según este integrante de la UPOEG, a los 16 elementos de la GN no se les ha hecho ningún daño.

"Se les da de comer, no se les quitaron sus armas y durante la noche durmieron en un cuarto", dijo.

Hasta el cierre de esta edición, los manifestantes mantenían retenidos a los agentes federales

Dijo que ya había comunicación con funcionarios de los gobiernos federal y estatal para iniciar un diálogo.

El gobernador Héctor Astudillo dijo que su administración no iba a negociar nada fuera de la ley.

En un discurso luego del informe de labores de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo (TCA), Azucena Olimpia Godínez, el mandatario estatal señaló que sí hay posibilidad para escuchar las demandas, pero no la de "negociar la ley".