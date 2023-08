Secuestran y matan a 5 jóvenes en Jalisco

Lagos de Moreno, México.- Cinco jóvenes de Lagos de Moreno, en Jalisco, en la región de Los Altos, que habían sido reportados como desaparecidos el viernes fueron asesinados, según videos viralizados ayer.

Las víctimas fueron reconocidas en los videos por sus familiares. Ellos son Roberto Olmeda y Diego Lara, ambos de 20 años de edad; Uriel Galván, de 19; Jaime Adolfo Martínez, de 21 años y Dante Cedillo Hernández, de 22.

Eran amigos desde niños y como estudiantes universitarios frecuentaban El Mirador de la Colonia San Miguel, de esa localidad jalisciense donde habían quedado de reunirse con otro compañero luego de acudir a la Feria del municipio.

Los jóvenes fueron secuestrados en ese lugar la noche del viernes 11 y fue el lunes 14 que se divulgó en redes sociales una fotografía donde aparecen golpeados y amarrados, además de un video en donde son asesinados.

En el video se exhibe como son obligados a golpearse e incluso, uno de los muchachos es forzado a asesinar a sus compañeros.

Ayer, la Fiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, afirmó que los familiares identificaron a las víctimas.

"(Los familiares) nos comentan, de manera preliminar, que consideran que hay altas probabilidades de que los jóvenes que aparecen en la fotografía (y el video) se trata de sus familiares", aseveró.

En la publicación, hecha en una cuenta de Facebook, aparecieron las letras "MZ", asociadas a Ismael "El Mayo" Zambada, del Cártel de Sinaloa, grupo que sostiene una guerra con el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Los Altos.

Sobre la investigación, el Fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez, dijo que encontraron el carro quemado de otra de las víctimas, en la carretera Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, en el primer municipio.

"En el interior (además) se localizaron algunos restos, se presume, son humanos", sostuvo.

Previamente se había encontrado otro de los coches que utilizaron los jóvenes para ir a la Feria en Lagos.

Las autoridades también aseguraron una casa en la que había placas de vehículos robados y droga, aunque no detallaron la relación con los desaparecidos.

El titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Ricardo Sánchez, añadió que el Estado pedirá que la FGR atraiga el caso.

Sin embargo, tanto el homicidio doloso como la desaparición son del fuero común.

En el Gobierno estatal de Enrique Alfaro se han acumulado los anuncios de que Lagos de Moreno sería "blindado" ante la delincuencia, pero las promesas no han servido.

Este municipio es la "joya de la corona" para los grupos de la delincuencia organizada, pues tiene carreteras que conectan con puntos como el centro de Jalisco, el noroeste, noreste y centro de la República y la zona industrializada de Guanajuato.

'El dolor es grande y no podemos más'

Amigos desde niños, gustaban del futbol y hacer ejercicio. Son los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de agosto en el Municipio de Lagos de Moreno, en una región de Jalisco azotada por la delincuencia.

Dante Cedillo Hernández es el mayor de ellos, cumplió 22 años en enero, y desde muy temprano se dedicó al ciclismo. En su historial hubo dos medallas de oro en diversas categorías en la Olimpiada Nacional de 2016, cuando era menor de edad.

El CODE en su momento difundió su fotografía y sus récords en dicha competición celebrada en Tijuana, Baja California.

Roberto Carlos Olmeda tenía 20 años y, de acuerdo con su familia, este lunes ingresaría en el sexto semestre de la carrera en Ingeniería Industrial, en el Centro Universitario Lagos de Moreno (CULagos), de la Universidad de Guadalajara.

"20 añejos ahí estuve peleándole, peleándole. Ojalá y lo haya hecho feliz, y si lo hice, que venga, y si viene lo voy a hacer más feliz todavía; dame chanza, padre, dame chanza", comentó en una transmisión en redes sociales su papá, Armando Olmeda.

Esto lo aseguró ayer, horas después de una reunión en la Fiscalía en la que hablaron de un video y una fotografía ya integrados a la carpeta de investigación, en donde quedó registrado el asesinato de cinco jóvenes. Aunque existe la identificación preliminar de los familiares, la dependencia confirmará que se trata de los cinco amigos.

Diego Alberto Lara Santoyo tenía 20 años y, de acuerdo con datos ofrecidos por sus parientes, él se dedicaba a trabajar en el taller de su papá. Él desapareció junto con su vehículo, un Volkswagen Jetta en color café, placas JTJ-86-38.

Jaime Adolfo Martínez Miranda tenía 21 años y según sus parientes se dedicaban a la albañilería, le gustaba el futbol, era americanista y le gustaba hacer ejercicio.

"Jaime es un chico muy feliz, le encantaba bailar, siempre nos tenía sonriendo de cualquier tontería que hacía, era la alegría de nosotros, era mi niño chiquito, es mi hermano el más pequeño", comentó entre lágrimas Ana, su hermana, quien suplicó a las autoridades terminar con la incertidumbre.

"Yo les pido, por favor, que me lo regresen, el dolor es muy grande y ya no podemos más, siguen pasando los días y las horas y no tenemos algo concreto, no nos confirman nada, solamente queremos ya tenerlos aquí", aseguró Ana.

"Le tocó estar en el lugar y la hora equivocada, él es un niño bueno y yo quiero que me lo regresen bien, es lo único que yo pido", agregó.

Uriel es el más joven, tenía 19 años, y su vehículo fue asegurado cerca de de donde fueron vistos por última vez, en las inmediaciones de El Mirador de la Colonia San Miguel, un sitio en el que los cinco solían reunirse desde niños.

Vecinos de Lagos de Moreno que acudieron a una misa ayer en memoria de los desaparecidos aseguraron que el problema tiene al menos 10 años.

Entre ellos se encontraba Mayra López, quien busca a su hijo Carlos Adrián Romo López, pues desapareció desde 2015, junto con otros siete jóvenes.