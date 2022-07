Seguiré en PRI hasta 2024; me vale madre lo que digan.-Alito

Ciudad de México.- En un nuevo audio dado a conocer por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirma que se quedará al frente del PRI hasta 2024, por lo que será él quien decidirá la lista de candidatos.

En la grabación, "Alito" desestima e incluso insulta a quienes al interior del tricolor piden su renuncia ante la falta de resultados electorales, ya que fue electo para cuatro años, tiempo que concluirá.

Aunque el periodo estatutario de Moreno concluye en 2023, en la grabación el priista dice que la elección de 2024 le toca, además de que él conducirá la sucesión en el estado de Tamaulipas.

"Qué bueno que te veo, porque luego uno no sabe o luego no me dicen. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista, porque todos esos pendejos que andan allá afuera: 'no, que si no hay resultados', se van a la verga, yo fui electo cuatro años y yo me quedo aquí, me vale madres lo que digan. Entonces, al final del camino me toca la que viene, o sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también y es el otro año, entonces vamos a construir", se escucha en el audio.

Al final de la grabación se escucha la voz de una persona a quien "Alito" se refiere como "mi Marko" y que fue identificado por Sansores como el presidente nacional del PAN.

"Esto da pena, porque están todos metidos, o se deslindan, pero aquí es clarito que es el presidente Marko", dijo.

La Gobernadora señaló que analiza la posibilidad de que este sea el último audio dado a conocer, para no afectar la indagatoria en curso en contra del dirigente nacional del PRI por delitos como lavado de dinero, peculado, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

Sansores se refirió también a la denuncia presentada en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por diputadas priistas, luego de que dijo poseer fotos íntimas que, según dijo, le enviaron a Moreno.

Afirmó que las legisladoras acompañaron a Moreno a la FGR manipuladas por él.

"Ahora va a la Fiscalía, pero ahí van todas, digo ¿qué es esto? Acompañándolo para que se sienta rodeado, Alito y sus chicas. ¿Qué es eso?", cuestionó.

La Mandataria local negó haber amenazado o insultado a las legisladoras, ya que sólo les hizo una pequeña recomendación, porque el material con el que cuenta es preocupante.

Sansores se comprometió a no dar a conocer las imágenes con las que cuenta, pero advirtió que tras la denuncia presentada, la FGR puede solicitarle el material y una vez en esta instancia sí podrían ser filtradas.

"De mi parte pueden tener la seguridad de que yo nunca entregaría una foto, porque es un daño de por vida que les haces a ellas y a sus familias que son inocentes, en fin es toda una serie de secuelas, pero si la Fiscalía dijera 'Layda, entrega las fotografías', como dice Renato (Sales), ahí sí lo que se cuela, se coló", afirmó.

Advirtió a las legisladoras priistas que quien puede distribuir las imágenes es el propio Alejandro Moreno, y por eso "las amenaza y las tiene en el puño".

"Es una trampa maldita que les está poniendo, estén alertas", les recomendó.