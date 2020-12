Semáforo rojo desata compras de pánico en centro comerciales de CDMX

Agencias

Ciudad de México.- A unas cuantas horas de que la Ciudad de México regrese a semáforo Rojo, como lo informaron las autoridades del Gobierno capitalino, los ciudadanos aceleraron el paso para realizar las compras de pánico.

Las plazas comerciales se vieron abarrotadas de personas que acudieron en este último día de Naranja con alerta.

La plaza parque Delta, ubicada en el eje 1 poniente la avenida Cuauhtémoc, entre el Viaducto Presidente Miguel Alemán y Obrero Mundial en la colonia Narvarte, alcaldía de Benito Juárez, registró un aforo importante durante este viernes.

Para algunos de los ciudadanos esta medida fue oportuna, pero para otros no fue así.

comillas Yo digo que no estuvo bien porque de todos lados la economía se paraliza y esto es de tomar conciencia, todos de que si sabemos que vamos a salir, primero que nada no salir enfermos. No salimos ni siquiera con un dolor de cabeza, tomamos precauciones desde casa, y sí vamos a salir con todas las precauciones necesarias. Yo siento que es organizar mejor las cosas. A lo mejor el gobierno lo hubiera organizado mejor y no avisar de un día para otro. Creo que la pandemia el gobierno no la está llevando de manera correcta desde un inicio y venimos arrastrando todo eso”, dijo una compradora de nombre Sandra Millán.

Foto: Ricardo Vitela

En la Gaceta Oficial serán publicados los negocios esenciales que podrán abrir con las respectivas medidas sanitarias requeridas y también serán publicados los establecimientos no esenciales que no podrán abrir sus puertas hasta el 10 de enero próximo. Aún así las autoridades capitalinas determinarán conforme se vayan desarrollando las estadísticas de los casos con covid en estos días.

Estas medidas no sólo serán en la capital del país, también serán implementadas por el Gobierno del Estado de México, ya que son las dos entidades donde el flujo de personas es más constante que en otros estados y además han llegado al 75 por ciento de capacidad hospitalaria con pacientes contagiados por COVID 19.

Ante esta situación, las autoridades le piden a la población quedarse en casa, no asistir a posadas o reuniones donde se pueda propagar los contagios.