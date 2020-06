Sembrando Vida: la reforestación más grande del mundo

Ciudad de México

El programa Sembrando Vida, que alcanza cerca de un millón de hectáreas a nivel nacional, es el programa más grande en su tipo en todo el mundo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En ningún país del mundo se están sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables; en ningún lugar del mundo, y nunca en la historia de México, ni siquiera la mitad de esa superficie. Estamos plantando caobas, cedros, estamos cultivando café, cacao como nunca y esto, fundamentalmente, en los estados del sur sureste”, explicó el titular del Ejecutivo en rueda de prensa.

El programa contratará a 400 mil campesinos este año que reciben un salario mensual de 4 mil 500 pesos, y 500 pesos adicionales se destinan a un fondo de ahorro que se les entregará al final del sexenio.

Foto: Twitter SemVidaMx

López Obrador estableció que el programa busca recuperar la riqueza de maderas con que contaba México en sus selvas y bosques y que han sido deforestados en las últimas décadas.

Ya le dije que no se va a afectar en nada el monte alto. Para desgracia, ya no existe selva, porque se dice ‘se va a acabar con la selva’, son pequeños sitios nada más de reserva en donde hay selva tropical, muy poco”, estableció.

El Sembrando Vida fue llevado también a países de Centroamérica con diversos grados de éxito.

Desestimó también que la oposición de organizaciones ambientalistas al Tren Maya, que argumenta, acabará con las zona de reserva de selva.

Los amparos que han interpuesto no provienen de la gente que vive en las comunidades, son ambientalistas que han presentado estos amparos. En el caso de Xpujil, en la zona de Calakmul, la zona de reserva, sólo dos personas pertenecen a esta organización que presentaron los amparos. Y aquí aprovecho también para decir que no se va a afectar la reserva y aprovecho también para decir que no vamos a dejar sin vigilancia a las reservas naturales porque han creado toda una campaña sobre esto”, puntualizó.

Fuente: www.excelsior.com.mx