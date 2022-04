'¿Sembraron su cuerpo?', cuestiona papá de Debanhi

Tras poner en duda una vez más la actuación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el papá de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa cuestionó por qué hasta la quinta vez que revisaron el Motel Nueva Castilla hallaron el cuerpo de su hija y preguntó si no lo sembraron.

“Cuatro veces lo han cateado y por qué a la quinta aparece; pregunta: ¿lo sembraron?, pregunta ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella”, dijo.

Añadió que la versión de que se resbaló y cayó en la cisterna es mentira.

“Es totalmente mentira y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para llegar con los culpables para que no sigan haciendo eso. Sabemos que esta es una zona de peligro, esta es una zona sitiada. No tengo miedo en decirlo porque ya no tengo a mi hija”, agregó.

¿Su hija fue privada de la libertad? “A lo que te estoy diciendo, sí, sí”, sostuvo.

Acompañado de su esposa, Dolores Bazaldúa, a quien se le vio profundamente consternada y se negó a dar declaraciones, Escobar también dijo que tiene pruebas de que su hija fue acosada por el taxista que pasó a recogerla, por eso ella bajó de la unidad.

Dijo que hay un video, dentro de los que analizó la Fiscalía, en donde se ve que el chofer de la unidad le realizó tocamientos.

“Se sube mi hija Debanhi al taxi, antes de aparecer de la foto que todos conocemos… Hay un momento en donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso, en donde el Fiscal dice que no hay delito que perseguir y eso estoy molesto con el Fiscal”, compartió.

El padre de familia acusó al taxista Juan David “C” de detonar la situación que vivió su hija.

Señaló que a pesar de las pruebas la Fiscalía no actuó.

Escobar atendió a los medios de comunicación en el exterior del Motel Nueva Castilla, en donde está la cisterna en donde fue encontrado el cuerpo de la estudiante de Leyes.

Destacó que apenas hace dos días se enteró de la existencia de ese video y prometió que lo va a difundir.

Agregó que también “desaparecieron” los videos de una empresa cercana.