Senado en ascuas, tras reformas al vapor de Diputados

/ El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que no se legislará apresuradamente

CDMX.- La Oposición en el Senado insistió que no dejará pasar reformas si es que Morena no se aviene a concretar los postergados nombramientos que tienen inhabilitado al INAI.

En palabras del senador Gustavo Madero, la Cámara alta se apresta a recibir la "diarrea legislativa" que fluyó en la Cámara de Diputados durante una maratónica sesión de 24 horas.

Entre tanto, el jefe de la bancada morenista, Ricardo Monreal, advirtió que no habrá "fast track" en el desahogo del paquete que sea revisado durante la sesión de este jueves, que puede ser la última del periodo ordinario de sesiones.

"Todo este paquete legislativo que nos está llegando y que he decidido o estamos decidiendo, nada se vaya vía 'fast track', vía rápida; sino que todo vaya a comisiones y ahí se decida el mecanismo y el método que debemos emplear para la aprobación de estas leyes", repuso el zacatecano.

"La carga legislativa se ha acumulado, casi siempre al final del periodo llega una carga legislativa pesada y el Senado, les he dicho, va a actuar con mucha responsabilidad en la revisión de las leyes que nos están enviando modificadas, por parte de la Cámara de Diputados."

Monreal enunció las reformas que están pendientes: la 3 de 3, para inhabilitar a los acosadores sexuales o deudores alimentarios; la que disminuye de 21 a 18 años la edad para ser diputado federal o 25 años para ser secretario de Estado; y la que eleva a delito grave el tráfico de armas, con prisión preventiva oficiosa.

"Me preocupa bastante la Ley Minera, me preocupa bastante la Ley de Ciencia y Tecnología, me preocupa la fusión de organismos y la desaparición de la Financiera Rural", comunicó.

Ayer por la tarde, durante la sesión de comisiones en la que se aprobó el dictamen concerniente a la edad para ser diputado y Secretario de Estado, el coordinador de la bancada de MC, Clemente Castañeda, reiteró que si Morena no accede a palomear los nombramientos que hacen falta en el INAI, la Oposición no respaldará las reformas que la 4T necesita.

De hecho, Castañeda llegó a proponer que se retomara la "moratoria constitucional" que el año pasado impulsó la alianza opositora Va por México (PAN-PRI-PRD).

"Vale mucho la pena retomar la propuesta de moratoria constitucional; nosotros no pertenecemos a Va Por México, pero en este momento tan delicado para la vida pública del País, creemos que muchas de las cosas que expresa la moratoria constitucional, son atendibles, sobre todo por una razón muy sencilla, las reformas constitucionales deben de ser reformas de gran calado", propuso.

"Son momentos de política extraordinaria, no de política ordinaria y si este Senado de la República, a unas horas de cerrar su periodo legislativo, quiere atender lo urgente y lo importante, deberíamos estar concentrados en crear el consenso suficiente para elegir a los comisionados del INAI. Lo hemos dicho con absoluta responsabilidad: ninguna reforma constitucional, si no hay antes un INAI perfectamente integrado", advirtió.