Ciudad de México.- Armando Guadiana, el senador con licencia y candidato morenista a la Alcaldía de Saltillo, se entrevistó en el Reclusorio Norte con Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.

Ancira permanece preso desde el 10 de febrero luego de que fue vinculado a proceso por lavado de dinero y el juez le ratificara la prisión preventiva justificada.

En la más reciente audiencia, Pemex había aceptado negociar con Ancira un acuerdo reparatorio por 216 millones 664 mil 40 dólares, más intereses, como condición para que pudiera solicitar el cambio de medida cautelar y abandonar el Reclusorio Norte.

El senador Guadiana informó en entrevista, tras la visita que efectuó a su amigo Ancira, que éste le aseguró que Petróleos Mexicanos ya había suscrito el documento merced al cual aceptaba el acuerdo reparatorio, lo que podría representar la posibilidad de que saliera de la cárcel.

"La libertad de Ancira es condición sine qua non para que opere el arreglo económico. (...) Me dio una buena noticia: me enseñó mi amigo Alonso que las negociaciones que hicieron con Pemex ya quedaron, y el documento lo iban a distribuir a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que den su visto bueno, para que puedan celebrar la audiencia en la que, se supone, si ya están todos de acuerdo, que el Juez dicte el auto de libertad de este hombre", detalló.

"A los amigos dicen que hay que visitarlos cuando pierden su libertad y en el hospital", razonó el senador.