Señala CNTE resistencia de SEP para acuerdo

La sección 22 de la CNTE en Oaxaca afirmó que existe resistencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para avanzar en los acuerdos sobre el dictamen de la próxima reforma educativa que se discute en la Cámara de Diputados.



Wilbert Santiago, vocero del magisterio oaxaqueño, informó que las negociaciones están atoradas en el tema del ingreso, promoción y reconocimiento que son el corazón de la reforma educativa del 2013.



En la reforma promulgada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto se aprobó la Ley del Servicio Profesional Docente, que contempla que cualquier profesionista puede ingresar al servicio educativo mediante la aprobación de un examen.



Sin embargo, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) demanda la entrega de plazas automáticas a todos los egresados de las escuelas normales y que a estos estudiantes se les privilegie en el concurso de estos puesto de trabajo.



"Hay resistencia de parte de la SEP para admitir las demandas de los maestros que luchamos por la defensa del empleo y de la educación pública.



"Además señalamos que si no existe acuerdo entre la SEP y CNTE sería por la falta de voluntad política del Gobierno para avanzar porque son demandas legítimas de nuestras bases", expuso en entrevista telefónica.



Ante el planteamiento de Presidente Andrés Manuel López Obrador de emitir un decreto que abrogue la reforma educativa promulgada en el 2013 de no llegarse a un acuerdo con la Coordinadora, Santiago enfatizó que la derogación de la reforma promulgada por Peña Nieto, es una de las demandas centrales del magisterio.



"La Sección 22 ratifica su posición política por la abrogación total de la reforma educativa", sostuvo.



El vocero aseguró que el Movimiento Democrático de la Coordinadora pretende evitar que el Gobierno federal tome decisiones unilaterales que perjudican a los maestros.



Consideró que con los señalamientos de que el magisterio disidente se dedicó a vender y heredar plazas se busca desprestigiar a la Coordinadora y a sus agremiados.



"Hemos manifestado al pueblo de México que la CNTE no manejó plazas ni el control de la nómina magisterial.



"No estamos en busca de privilegios que sólo los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tuvieron al aliarse al Gobierno federal", recalcó el maestro.