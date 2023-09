Señala operador de Ebrard 'mucha transa' en proceso

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ignacio Aguado, operador de Marcelo Ebrard que tenía gafete para acceder al conteo de los resultados de la encuesta de Morena, aseguró que el proceso se condujo con "mucha transa".

"Me tocó estar en el conteo", dijo con un video mientras mostraba su gafete.

"Estuvimos ahí 19 horas ahí adentro, procesando el tema de las urnas, verificando que estuvieran ahí las urnas y las boletas y me tocó ver muchas irregularidades, nadie me cuenta. Muchas urnas manipuladas, mucha transa al interior del proceso.

"No nada más fue el derroche, los eventos, la guerra sucia. Utilización de la Secretaría de Bienestar, algunas otras Secretarías. Funcionarios adentro, el propio partido marcando línea a favor de Claudia. Fue un proceso inequitativo".

El operador se quejó de que había intentado regresar al conteo y ya no los dejaron entrar.

"Donde íbamos a ver el resultado de cada una de las boletas. ¿Por qué no nos dejaron entrar? Fácil: porque Marcelo ganó y querían hacer su transa. No nos dejaron eliminar, destruir las boletas de las urnas que se cancelaron. Ahí estaban guardadas. Quisimos destruirlas y no quisieron. Fue un proceso por demás turbio y creo que está a las luces de todo mundo", sostuvo.

Aguado aseguró que Marcelo Ebrard "va a ser Presidente y el lunes lo vamos a definir".

El miércoles, el ex Canciller exigió la reposición del proceso y anunció que el lunes dará a conocer las decisiones que ha tomado respecto de su futuro político.