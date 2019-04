Señala Oposición pacto entre Elba y AMLO

Ciudad de México— La recuperación de bienes que logró Elba Esther Gordillo exhibe que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no combate la corrupción y antepondrá una alianza política con la ex lideresa magisterial, criticó la Oposición.



"Con esta decisión, se confirma que hay un pacto político entre Elba Esther y López Obrador. La supuesta lucha contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, en realidad, no es tal", afirmó en entrevista Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN del PAN.



"Vemos ya una alianza entre López Obrador y Elba Esther Gordillo. Es algo que ya se venía delineando e incluso con el proyecto de formar un nuevo partido por parte de la maestra Elba Esther, un partido vinculado con el movimiento lópezobradorista".



Reforma publicó este domingo que la Fiscalía General de la República (FGR) devolvió a Elba Esther Gordillo todos los bienes a su nombre asegurados desde 2013, cuando fue detenida, luego de que cerró todas las averiguaciones en su contra por falta de elementos.



En total, a la maestra se le entregaron 7 cuentas bancarias, 3 inmuebles, un lote de libros, obras de arte y 3 vehículos, entre ellos uno de colección, modelo 1936.



"La Fiscalía, en el esquema actual, depende del Ejecutivo. El Fiscal es un incondicional de López Obrador y el hecho de que la propia Fiscalía haya decidido ya no continuar con las averiguaciones, nos habla de que no hay un compromiso en la lucha contra la corrupción, contrario a lo que él ha estado diciendo", señaló el integrante del CEN del PAN.



Advirtió que una alianza política entre el Gobierno federal y la ex líder magisterial tendrá consecuencias negativas para la educación, tomando en cuenta que el Presidente está dispuesto a echar para atrás la reforma educativa, a la cual Elba Esther también se opuso en su momento.



Por su parte, Ángel Ávila Romero, de la dirigencia nacional del PRD, dijo que la impunidad de Elba Esther Gordillo se enmarca en la alianza político electoral con López Obrador y Morena.



"Volvemos a ver el uso político de las instituciones de procuración de justicia y vemos de nuevo que Morena y el Presidente Andrés Manuel le cumplen a sus aliados político electorales", señaló.



"Los bienes que tiene Elba Esther no corresponden con su salario de maestra o de dirigente nacional. Le cumplen a su aliada política, Elba Esther Gordillo. Este regreso de los bienes es una afrenta a la ciudadanía que busca que se castigue la corrupción, la impunidad y el saqueo de las arcas públicas".



Los acuerdos que hizo Morena para llegar al poder se ven reflejados en los actos del Gobierno federal que favorecen a sus aliados político electorales, acusó.



"El pacto político entre Andrés Manuel y Elba existe desde que su organización apoyó la candidatura de Delfina Gómez a la Gubernatura en el Estado de México, en 2017. El pacto llega para ayudarle a Elba Esther a tener su propio partido político", apuntó.



El líder del PRD también asoció el memorándum del Presidente, mediante el cual convoca a echar atrás la reforma educativa, con la inconformidad que manifestó la ex lideresa magisterial.



"A mí no se me olvida que Elba Esther Gordillo hace un reclamo de la reforma educativa y que a los dos días, López Obrador saca un memorándum para echar para atrás la reforma educativa. Me queda claro que la relación entre López Obrador y Elba es de primerísimo nivel y abarca el ámbito sindical, el ámbito legislativo, de ese grado es el contubernio entre ellos", expuso Ávila.



Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, recordó que desde el sexenio anterior se dejaron sin sustento las averiguaciones en contra de la ex líder magisterial, no obstante, destacó la relación que tiene con el Presidente y la manera en la que puede influir en temas como la reforma educativa.



"Se ha visto que hay una relación de respeto tan es así que ya se cerraron todas las investigaciones que había previas pero creo que ella también, en su momento, podrá generar presiones para el propio Gobierno.



"Ahorita que estamos detenidos en una reforma educativa, ella va a poder influir en esas decisiones y en su momento, el Presidente podrá optar el llevar a un acuerdo con las bases que ella representa o avanzar formalmente hacia un proyecto educativo que fortalezca al País", agregó Tagle.