Señala Zaldívar a Alcántara por confusión en conteo

Cortesía / Arturo Zaldívar dijo que confusión en conteo de votación de ley eléctrica fue porque Ministro Alcántara cambió sentido de su voto final

Ciudad de México.— Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), responsabilizó al ministro, Juan Luis González Alcántara, de la "confusión" generada durante el conteo de la votación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), porque cambió el sentido de su voto al final de la sesión.

Zaldívar reconoció que hubo artículos de la Ley de la Industria Eléctrica en los que probablemente se alcanzaron 8 y hasta 9 votos para invalidarlos, pero debido a que González Alcántara y Alfredo Gutiérrez tuvieron votos diferenciados, les pidió una aclaración y el primero de ellos cambió su postura.

De este conteo derivó que no se alcanzaron los 8 votos para declarar inconstitucional dicha legislación y desestimar la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición.

"Quiero referirme a la votación de la Ley de la Industria Eléctrica y sobre la cual ha habido mucha controversia y se han repetido de manera reiterada mentiras interesadas para descalificar un proceso judicial que se llevó de manera pública. Toda vez que había habido un voto diferenciado de los ministros Gutiérrez y González Alcántara, se hizo notar por alguna ministra y ministros que quizá había los ocho votos porque si bien eran apartados distintos habían votado por la invalidez.

"Ante ese escenario, y todo está grabado, yo propongo que sean los ministros que están en esa situación que determinen el sentido de su voto, y siete veces pregunto a los ministros cuál es el sentido de su voto -siete veces en sesión pública televisada- y al final les digo, no es por apartados, de esto depende que se invalide la ley o se desestime la acción, por eso es muy importante que establezcan cuál es el sentido de su voto y el ministro González Alcántara dice por la validez.

"En ese momento, yo consulto al pleno si no tienen inconveniente, parece que no hay ocho votos, y si el voto hubiera sido malinterpretado en ese momento, el ministro González Alcántara tuvo que haber dicho 'mi voto es por la invalidez' y no dijo nada y todo el pleno aceptó que no había ocho votos", manifestó Zaldívar, en conferencia de prensa.

El presidente de la Corte dijo que no hay nada indebido en que un integrante del pleno cambie su voto a lo largo de la discusión de un asunto e incluso dijo que él mismo lo ha modificado.

Respecto a los señalamientos que lo ubican como responsable del conteo de votos, dijo que no es "alquimista" para manipular la votos de los ministros.

Y consideró que sería patético que un ministro después de una votación salga con que no votó como lo hizo.