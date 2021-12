Señalan a Sheinbaum por agresiones a Rojo de la Vega

Ciudad de México.- La directora de Desarrollo Social de Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega, responsabilizó de las agresiones que ha recibido a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Señaló que después de que la Mandataria afirmó que la ex diputada habría promovido violencia en la marcha del 25N, ella y su familia han recibido amenazas e insultos.

"Es un linchamiento y violencia, no sólo por esas personas, yo no sé si no se dan cuenta o lo hacen a propósito.

"El que me violente una autoridad tan importante (...) resulta que es esto, que me hayan gritado en la calle, que manden cartas a mi domicilio, que por redes sociales me manden mensajes todos los días amenazándome", indicó.

Para ella, el abrazo con una mujer del bloque negro en la marcha del 25N fue el pretexto del Gobierno para desvirtuar el movimiento feminista y culpar al PAN de financiar a grupos violentos en la manifestación.

Esto, debido a que trabaja para Miguel Hidalgo, cuyo Alcalde es panista, aunque ella asegura no tiene partido.

Refirió que el 25 de noviembre marchaba con otras mujeres de la asociación a favor de mujeres que encabeza y una integrante del bloque negro dijo que ellas no se juntaban con políticas, a lo que Rojo de la Vega respondió: "por qué mejor no me das un abrazo".

Entonces otras mujeres vestidas de negro se acercaron para abrazarla y luego se separaron, no obstante, explicó que el video fue descontextualizado.

Cuestionó la filtración de la grabación del C5, en la que aparece abrazando a una mujer del bloque negro.

Informó que denunció ante la Fiscalía General de Justicia a la Jefa de Gobierno por violencia de género y política, así como contra servidores públicos por la filtración y uso de videos del C5 para responsabilizarla.

"Estoy muy decepcionada, muy triste, porque no solo me violenta a mí, sino a todas las mujeres que acudieron.

"Para ellos es más fácil decir que queremos desestabilizar, criminalizar la lucha y decir que es la Oposición, que actuar", aseguró.