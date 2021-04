Señalan desorden en proceso de rediseño de libros de texto

Reforma

Ciudad de México.- Dudas sin resolver, tardanza en la entrega de materiales, exclusión de grupos de trabajo sin motivo y hasta videos con fallas de audio son problemas presentados en el proceso del rediseño de Libros de Texto Gratuito, por lo que algunos seleccionados para esta labor acusan desorden.

REFORMA habló con evaluadores de materiales didácticos de primaria. Los perfiles buscados para ello a través de la convocatoria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fueron de becarios, investigadores, maestros y directivos de escuelas públicas y privadas, docentes jubilados, o ciudadanos con estudios de educación superior en pedagogía, psicología, educación especial, humanidades, ciencias sociales o biológicas.

Mediante un correo, el 27 de marzo les notificaron que fueron electos como evaluadores. Y, aunque se aseguró que se crearían grupos de trabajo, algunos tuvieron dificultades para acceder a estos, pues no fueron anexados a salas de WhatsApp y se perdieron actualizaciones o dudas que se resolvieron por esta vía.

Asimismo, acusan que no pudieron ingresar en tiempo a las plataformas de Clasroom o Google Meet, porque les pasaron mal la contraseña y no les contestaron los administradores en tiempo. La capacitación se llevó a cabo del 29 de marzo al 2 de abril.

Incluso, en los videos emitidos por la Dirección General de Materiales Educativos, señalaron, se emitieron con mala calidad de audio. Tal es el emitido el 2 de abril en el que el titular de esta área, Marx Arriaga, envió un mensaje entrecortado por fallas con conexión, que persistieron pese a diversos intentos.

Ahí, el funcionario presumió que en un mes se emitieron convocatorias nacionales, desarrollaron decenas de foros y talleres, donde participaron cientos o miles que se coordinaron en "menos de un mes".

El 5 de abril, informaron evaluadores, sus coordinadores de grupos de trabajo les comunicaron que les llegaría un correo con el material didáctico, con el objetivo de que elaboraran un dictamen derivado de la revisión y la capacitación, con fecha de entrega del 5 al 11 de abril.

No obstante, hasta el miércoles 7 de abril, los asignados a las materias de de Historia, Ciencias Naturales y Geografía indicaron que no les ha llegado el correo.

"Muchos tenemos otras actividades, nos van a dejar muy poco tiempo para hacer la revisión y entregar la evaluación. Se me hace hasta desconsiderado, en los talleres hay muchas dudas en el chat que no contestan. Tuvimos problemas hasta para que te enviaran en temario, unos están en Whats y otros no, a unos les contestan los correos de forma oportunidad y otros no. A los que les llegó se están desvelando, no imagino yo que no me ha llegado", refirió un docente de Puebla.

El material enviado por correo a evaluadores llegó en horas diversas. En el caso de la materia de Historia, a algunos a las 4:00 de la madrugada del martes, a otros a las 17:00 horas de ese día. Esto, consideran, implica ventajas para algunos y desventajas para otros.

Además de ello, refirieron algunos, cuando acabaron, sin previo aviso les enviaron más secuencias para evaluar, por lo que continúan trabajando, pese a días con gran carga de trabajo y desvelos para terminar con el primer paquete.