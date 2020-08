Señalan montaje electoral en caso Emilio Lozoya

Reforma / Emilio Lozoya

Ciudad de México— El juicio contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya se convirtió en un tema mediático y electoral por parte de la 4T, advirtió José Oscar Valdés, ex director de la Unidad de Delitos Financieros.

El Doctor en Derecho Constitucional y en Ciencias Penales reprochó que la ahora FGR no haya ni solicitado al juez la prisión preventiva oficiosa contra Lozoya, lo que asomó una acusación "amañada".

"El engaño es bien simple, al momento que entra Lozoya al criterio de oportunidad, el juez en la próxima audiencia lo va a conceder y en ese momento la FGR se desiste de los delitos por Odebrecht, por cierto ya prescritos. Y se avientan seis meses más para el cierre de la investigación, si tuvieron 18 meses para investigarlo ahora resulta que van a ser seis más, pues es un tema electoral", opinó.

Para el penalista, la FGR no mostró los mismos dientes con Lozoya que con otros ex funcionarios peñistas como la ex titular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles, a quien le fue impuesta la prisión preventiva oficiosa por supuestos desvíos de recursos públicos mediante empresas fantasma por más de mil 900 millones de pesos.

"Es un tema más mediático que jurídico y la comparación es muy simple, basta ver el caso de Rosario Robles, la tundieron por una licencia que es falsa. Pero aquí el tema es que ella misma vino de España por sus medios y se entregó a la autoridad dispuesta a declarar.

"En cambio Lozoya se fue de México a esconderse y resulta que la FGR no pide la prisión preventiva oficiosa en ninguna de las dos imputaciones, ni siquiera la pide al juez, esto esta amañado", advirtió el litigante.

Vázquez, ahora autodenominado abogado activista, reprochó que en los discursos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en pleno auge de muertes y contagios por Covid-19, "distraiga" a los ciudadanos con el tema Lozoya.

"En este tema de la pandemia que no termina, mataron la economía y no mataron el virus, y entonces a la 4T no le queda más que sacar un tema como Lozoya, que para llegar a (Enrique) Peña Nieto y (Luis) Videgaray, que es lo que había ofrecido desde campaña, y asunto que después sometió a consulta", desdeñó.

En el tema legal Vázquez alertó que en una de las imputaciones puede ser obsequiada la prisión preventiva oficiosa contra el ex director de Pemex. Sin embargo, también consideró que el proceso ya fue viciado con la violación del debido proceso.

"El tema de Lozoya es poco ortodoxo en materia penal. Desde que el llegó de España fue extraditado mediante un tratado que establece que no se le puede aventar más delitos que los que se puedan probar, en el caso de Agronitrogenados y el Astillero fue por fraude. El asunto de Odebrecht es un asunto prescrito y Lozoya ganó hasta un amparo.

Señaló que en el caso de Agronitrogenados la FGR puede ir a la reparación civil del daño, pero que eso es materia civil no penal.

"El debido proceso ya fue violado por filtrar nombres. En el caso de Agronitrogenados yo veo que amerita la prisión preventiva, porque se trata de un desfalco a la nación, por el sobreprecio. Hay un quebranto al País", señaló.