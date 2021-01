Señalan que Pfizer recortará en 50% entregas para México

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la farmacéutica Pfizer reducirá a la mitad la entrega de vacunas contra Covid-19 para México, debido a que la ONU pidió que los países con más dificultades puedan acceder a las dosis.

"Pfizer está replanteando sus entregas, se tenia contemplado que mañana llegarían 400 mil dosis, pero lo quiere limitar a la mitad, esto lo están haciendo en todo el mundo porque la ONU quiere que se ofrezcan vacunas a países que tiene más dificultad para contar con las vacunas, por eso Pfizer está reduciendo la entrega.

"Esto lo están haciendo a nivel mundial, reducir su abasto en cuanto preparan sus plantas y producir más. La ONU les está pidiendo para que todos los países tengan disponibilidad de vacunas. Nosotros presentamos una resolución en la ONU para evitar el acaparamiento", señaló en conferencia.

El mandatario federal dijo que, debido a que hay naciones que no tienen la capacidad económica para adquirir las vacunas, México tiene que ser solidario para "caminar parejos".

"Hay países que no tienen capacidad económica para adquirir vacunas, hay mucha pobreza en el mundo y entonces tenemos que caminar parejos, ser solidarios, esa resolución fue aprobada casi por unanimidad, ahora no podemos decir 'no estamos de acuerdo', sería injusto, inhumano y contradictorio", comentó.

El titular del Ejecutivo dijo que su Gobierno está por cerrar un acuerdo con una farmacéutica rusa, luego que Cofepris emita una resolución y también se tendrán al alcance las dosis de CanSino y AstraZeneca.