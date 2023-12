Señalan regresión autoritaria con desaparición de autónomos

Ciudad de México.- Legisladores de la Oposición advirtieron que desaparecer a los órganos autónomos, como anunció el Presidente López Obrador, implicaría una regresión autoritaria.

Los senadores Emilio Álvarez Icaza, Julen Rementería del Puerto y Damián Zepeda afirmaron que una iniciativa para desaparecer los órganos autónomos no prosperaría en el Congreso de la Unión.

Los tres parlamentarios coincidieron en señalar que la intención anunciada por el Ejecutivo representa "una regresión autoritaria" que debe a toda costa debe ser frenada.

"Estamos ante un claro intento de regresión autoritaria, pero es también una derrota de la propia historia democrática de López Obrador y de su partido: están deshaciendo a pedazos todo lo que que ayudaron a construir porque están viviendo un paulatino y sistemático proceso de corrupción política que es el ansia de concentrar el poder", definió Álvarez Icaza, fundador del Grupo Plural.

Esa iniciativa, previó, "no va a prosperar. No tiene viabilidad: son llamaradas de petate de la característica lógica de lucro electoral ilegal al voto. No veo cómo . En la Cámara de Diputados no puede, aun con los votos de MC; y en el Senado, salvo que MC decida darle los votos, pero si eso hace sería una estocada de muerte para ellos. Andrés Manuel no tiene los votos. Tiene la provocación, la lengua larga pero no tiene los votos.".

Julen Rementería del Puerto, jefe de la bancada panista, afirmó que "destruir los órganos autónomos implicaría que el señor, ahora sí, haga del País su santa voluntad y me parece que eso no es buena noticia para nadie.

"Nos deja ver una clara regresión autoritaria pero no veo cómo puede pasar algo así. Supongamos que en el Senado pasara con este acuerdo evidente que ya traen MC y Morena, pero no pasaría en la Cámara de Diputados, aun y con los votos de MC no alcanzan la mayoría calificada que se requiere para modificar la constitución."

En el mismo sentido se manifestó su correligionario Damián Zepeda, quien dijo que "queda clarísimo que lo que le incomoda al Presidente son los contrapesos y lo que quisiera ver es un regreso a ese tiempo del PRI hegemónico de un presidencialismo exacerbado, sin límites, con un Congreso a su servicio, con mayorías absolutas y sin la existencia de órganos autónomos independientes.

"Es un no rotundo y por supuesto que no le vamos a dar los votos para que él le haga daño a este país y desaparezca a los órganos autónomos independientes. Pero no veo cómo pase; espero que no pase la reforma por dos terceras. Ya en el pasado nos han han sorprendido algunos miembros de la Oposición, sugiero no confiarnos porque muchos miembros han demostrado no estar firmes, cuando llegan a esas votaciones a veces se doblan, pero creo que en este tema no veo a nadie de la Oposición votando... pero la verdad es que sorpresas te da la vida."

Diputados advirtieron que desaparecer a los organismos autónomos implicaría una regresión encaminada a acumular el poder en una sola persona.

En entrevista, calificaron como un albazo la iniciativa anunciada este lunes por el Presidente Andrés Manuel López Obrador; no obstante, recordaron que Morena no cuenta con los votos necesarios para avalar una medida de este tipo.

El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, advirtió que desaparecer a los organismos autónomos implicaría una regresión autoritaria y una descomposición institucional.

Triana recordó que Morena no cuenta con los votos necesarios para llevar a cabo las reformas constitucionales necesarias para llevar a cabo una medida de este tipo.

No obstante, sostuvo que ponerla sobre la mesa, es una muestra de lo que sería capaz si en sus manos estuviera.

El panista afirmó que eliminar a los organismos autónomos sería un paso más hacia la concentración del poder en una sola persona.

"Es un mensaje. Una vez más, nos deja ver lo que haría si estuviera en sus manos. Una regresión autoritaria, una descomposición institucional y la acumulación de poder en una sola persona", afirmó.

Este lunes, en su conferencia mañanera, el Presidente anunció que, antes de dejar el cargo, enviará una iniciativa para desaparecer a los organismos autónomos, argumentando que no sirven para nada, que son onerosos y que están al servicio de las minorías.

La priista Melissa Vargas aseguró que la iniciativa anunciada por el Presidente este lunes parece un albazo de último momento, ya que pretende que su discusión se lleve a cabo justo cuando está por concluir el periodo ordinario de sesiones.

Vargas aseguró que si el Mandatario federal realmente tuviera la intención de transformar al Estado sometería a discusión de diversos sectores, incluyendo integrantes de las instituciones afectadas, la medida.

"El problema es que estas iniciativas parecen albazos de último momento, justo cuando se va a cerrar el periodo legislativo y previo a la elección presidencial. Si hubiera realmente la intención formal de transformar el Estado, se harían mesas de trabajo con especialistas y los sectores que serán afectados para valorar quién haría sus funciones", indicó.

La legisladora recordó que Morena no cuenta con la mayoría calificada necesaria para aprobar las reformas constitucionales que se requerirían para desaparecer a los organismos autónomos.

"Es evidente que se trata sólo de mantener su discurso de que el Legislativo no quiere ayudar y, por eso, necesitan tener mayoría calificada. Es, más bien, otra campaña de desacreditación de la Oposición", afirmó.