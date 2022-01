Sentencia a feminicida abre camino a la justicia

Excélsior

Ciudad de México.- A una semana de la sentencia de 93 años contra Alejandro Montes Moreno por el feminicidio de Diana Velázquez Florencio, en 2017, Lidia, madre de la víctima, asegura que es apenas el principio de la búsqueda de justicia por el asesinato de su hija.

"Nosotras, las madres, las familias, le hemos arrebatado un pedacito de justicia al sistema, no fue fácil, no fue que ellos hicieran su trabajo, fue a base de mucha lucha, de esfuerzo, fueron más de cuatro años en donde nosotros estuvimos evidenciando la falta de eso, de justicia”, dijo Lidia en entrevista para Excélsior.

Diana tenía 24 años y transitaba por los primeros meses de embarazo cuando el 2 de julio de 2017 fue el último día que su mamá la vio con vida tras salir para hacer una llamada telefónica. La declaración de Alejandro le ha dado mayor conocimiento de lo que ocurrió ese día.

Según Alejandro, mototaxista, ese 2 de julio lo abordó un desconocido y que le pidió que lo llevará a buscar droga por calles del municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Ambos sujetos vieron a Diana caminando “y dijeron que se divertirían con ella, la subieron al mototaxi a la fuerza con una navaja, la golpearon, la llevaron a un baldío y ahí abusaron de ella, el otro sujeto es quien abusó de mi hija”, relató la madre de Diana.

Dos sujetos que sin conocerse,se pusieron de acuerdo, el pasajero violó a la joven y el conductor la asesinó y tiró su cuerpo a menos de dos kilómetros de la casa de Diana. Esa es la versión que hoy conoce Lidia sobre el feminicidio de su hija.

Lidia, madre de Diana, narra que la sentencia del feminicida sólo es el inicio de la justicia, lo cual se logró tras una lucha de 4 años. Fotos: Karina Tejada

"Nosotros no conocemos absolutamente nada del otro sujeto, no sabemos absolutamente nada y él (Alejandro) ya no lo vuelve a mencionar, desapareció, como que llegó a cometer lo que hizo y definitivamente se borró, hasta en su declaración sólo habla de cuando abandona el cuerpo de Diana... en el lugar donde la deja, y de ahí ya no lo menciona (al presunto violador)”.

Por tal motivo, Lidia insiste en que la sentencia de Alejandro es solo el inicio en la búsqueda por la justicia de Diana.

"Yo sé que ya está sentenciado, ya le dijeron los años que va a pasar en prisión, pero a nosotros todavía nos quedan esas dudas, creo que algo que nosotros queremos, yo creo que toda madre, toda familia, desea esa verdad, creo que la verdad va acompañada de la justicia y en este caso, falta”, señaló.

Así como en los últimos cuatro años y medio tras el feminicidio de Diana, Lidia seguirá investigando y realizando las labores de las autoridades si es necesario.

"Todavía falta mucho para que se le pudiera llamar justicia, si es que se le puede llamar justicia, pero yo creo que no, simplemente las autoridades están haciendo el trabajo que les corresponde y justicia sería que Dianita estuviera con nosotros”.