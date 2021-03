Separan a profesor de UNAM que sugirió torturar a mujeres

Reforma

Ciudad de México.- Luego que criticara las manifestaciones feministas y sugiriera torturar a las mujeres para que digan quién les paga por hacer destrozos, Genaro Castro Flores fue suspendido como profesor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a la cual pertenecía el docente, informó que tomó esa determinación por considerar que se vulneraron los principios y valores universitarios.

"La Facultad de Contaduría y Administración manifiesta su rechazo a los comentarios emitidos por el profesor Genaro Castro Flores y de los cuales se tuvo conocimiento por redes sociales la noche del 8 de marzo", afirmó.

"Como consecuencia de lo anterior, y como medida urgente de protección, el 9 de marzo por la mañana, el profesor fue separado del grupo y se brinda el acompañamiento legal correspondiente a las alumnas y alumnos que consideren vulnerados sus derechos".

El profesor fue grabado durante una clase virtual por sus alumnos, mientras incitaba a la violencia contra las manifestantes.

"Nada más porque los Gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo agarro una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono", dijo.

"No le hace que al rato esté en el bote, pero voy a torturar para que digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo, punto. ¿Por qué no han agarrando a ninguna? Es que lo que están haciendo no es correcto es daños".

Además, Castro Flores hizo comentarios insensibles sobre el feminicidio.

"Si mueren es por algo ¿no? No es que digan 'vamos a matar a 10 mujeres ahorita' No, no, eso no. Cada quién. El que anda mal, termina mal, punto", opinó.