Sería lamentable no entendernos, dice López Obrador a EU

Rolando Herrera / Agencia Reforma / Esta es la primera reunión de alto nivel que celebran las Administraciones de Joe Biden y López Obrador en materia de seguridad

Ciudad de México— En el inicio del diálogo de Alto Nivel en materia de Seguridad entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería lamentable que no hubiese entendimiento entre ambos Gobiernos.

"Nos tenemos que entender, acabo de terminar un libro y ahí expreso de que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento, sería muy lamentable de que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros pueblos y Gobiernos. Estamos nosotros en esa disposición de cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías", expresó López Obrador.

Esta mañana, el presidente se reúne en Palacio Nacional con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y una delegación de altos funcionarios del Gobierno de ese país vinculados con los temas de seguridad.

El tabasqueño ofreció a la delegación estadounidense un desayuno en el Salón Leona Vicario de Palacio Nacional previo a que se desarrollen los trabajos de la Reunión de Alto Nivel en materia de Seguridad, que se llevarán a cabo en las oficinas de la Cancillería.

Además de Blinken, de acuerdo con lo que anunció la Casa Blanca, la delegación estadounidense está conformada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el fiscal General, Merrick Garland; el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols; y el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González.

Esta es la primera reunión de alto nivel que celebran las Administraciones de Joe Biden y López Obrador en materia de seguridad y busca replantear la cooperación bilateral y sustituir la Iniciativa Mérida, que era el instrumento sobre el cual se había construido la cooperación en la materia desde 2008.

En el desayuno, realizado a puerta cerrada, participan 10 funcionarios del Gobierno estadounidense y 10 de su contraparte mexicana, entre ellos los Secretarios de Gobernación, Seguridad, Defensa, Marina y Hacienda.

Fuentes de la Oficina de la Presidencia informaron que López Obrador recibió personalmente a Blinken, con quien caminó por los pasillos de Palacio Nacional y le mostró algunos de los murales que decoran el inmueble.