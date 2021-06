Sería México sede para negociaciones entre Maduro y oposición venezolana

Reforma / Marcelo Ebrard

Ciudad de México— El canciller Marcelo Ebrard afirmó que México o Noruega podrían ser sede de las negociaciones entre el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la oposición de ese país.

"Lo que sí te puedo decir es que la posición de México, desde el encuentro aquel en Montevideo, que fue hace mucho tiempo, hablo del 2019, fue que hay que hacer una negociación entre ambas partes y tratar de buscar acuerdos. Esa ha sido la postura de México todo el tiempo.

"Entonces todo lo que nosotros podamos hacer para contribuir a que se dé un diálogo y se encuentren acuerdos entre los venezolanos lo haremos. No sería la primera vez que México es sede, México ha sido sede de muy diversas conversaciones, estamos cerca Noruega, tenemos muchas afinidades con Noruega, estamos en pro de ese tipo de acuerdos, solución pacífica, pero no podría, no tengo autorización ahorita para compartir detalles sobre eso", comentó Marcelo Ebrard.

El miércoles, Reforma publicó una entrevista con Juan Guaidó, líder opositor de Venezuela, quien confirmó que recientemente han tenido conversaciones con el reino de Noruega y México para que sean sede del proceso de negociación.

"Recientemente hemos conversado con el reino de Noruega, que ya lo hicieron en 2019 y tienen conocimiento de los actores venezolanos y pueden facilitar el proceso. Estamos evaluando posibles sedes para la celebración de una posible negociación... es una posible negociación.

"Estamos valorando México, Noruega, algunos otros países que puedan hospedar de manera independiente, de manera imparcial y respetuosa una posible negociación", dijo Guaidó.

Hoy, en conferencia en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard vio positivo que exista el interés de ambas partes en Venezuela para llevar a cabo este plan.

"Sí, nosotros vemos con muy buenos ojos que haya una negociación. Digo, no que sea necesariamente en México, pero donde sea que se haga, México lo vería con simpatía", agregó.