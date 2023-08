'Sermonea' AMLO a abogado de García Luna

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una carta al abogado de Genaro García Luna, Cesar de Castro, a quien pretendía llevar ante la justicia por haber cuestionado al narcotraficante Jesús Reynaldo, "El Rey Zambada", sobre sus supuestos vínculos con el tabasqueño.

En conferencia, el Mandatario federal dio lectura al escrito en el que acepta que, al realizar consultas con juristas, fue informado sobre la imposibilidad de interponer un recurso legal contra el defensor del ex Secretario de Seguridad Pública, debido a que la legislación en Estados Unidos no lo permite.

"Por este medio le expreso que tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente Genaro García Luna en la corte de distrito de en el Estado de Nueva York. Consulte a varios abogados y resulta que usted de conformidad con las leyes vigentes en su país, goza de impunidad", declaró.

López Obrador señaló que no hay sustento legal para interponer una demanda a quien calumnia y difama.

"No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo, no solo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del Presidente de México. No obstante, como este asunto no sólo es de carácter jurídico sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios; que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad", agregó.

En febrero de este año, el capo del Cártel de Sinaloa, hermano de "El Mayo Zambada", aseguró haber pagado 3 millones de dólares a Gabriel Regino cuando éste se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno de la CDMX, jefaturado por AMLO.