Sheinbaum, aislada tras contacto con Suárez del Real quien dio positivo a covid-19

Agencias

Ciudad de México.- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real, dio positivo a covid-19, por lo que estará aislada durante algunos días, como marca el protocolo, pues estuvo trabajando con el funcionario.

Explicó que permanecerá en casa hasta que le apliquen la prueba de covid-19 el próximo jueves, y se conozcan los resultados.

"El secretario de gobierno dio positivo a la prueba de covid-19 y estuve con él el domingo en la mañana. Les comento que el viernes pasado me apliqué la prueba de covid-19 porque Iván nuestro compañero de comunicación social estuvo con síntomas, yo también estuve con síntomas, pero salió negativo, yo también salí negativo" explicó en videoconferencia.

Sin embargo recordó que el domingo estuvo trabajando con el secretario de gobierno "por lo tanto como dice el protocolo tengo que permanecer en casa unos días hasta que no se me aplique las prueba, estoy en perfectísimas -sic- condiciones, José Alfonso también está muy bien, hasta el momento es asintomático...pero como dice el protocolo nos vamos a quedar para no contagiar a nadie".

Este lunes, la mandataria local ofrece su habitual conferencia de prensa desde casa.

A través de Twitter, Suárez Del Real informó que dio positivo a la prueba de covid-19. Aseguró que se sentía bien y que informó a todas las personas con las que tuvo contacto en los últimos días para que tomen las precauciones necesarias.

"Sigo al frente de todas de mis funciones desde casa”, escribió el secretario de Gobierno local.