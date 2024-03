Sheinbaum calló cuando quitaron programas sociales.-Xóchitl

Cuando el actual Gobierno quitó distintos programas sociales, la abanderada oficialista Claudia Sheinbaum se quedó callada, por eso ahora no tiene cara para decir que los va a recuperar, acusó Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

En conferencia de prensa ofrecida tras encabezar un mitin en el Estadio Olímpico de esta ciudad, indicó que no le cree a la ex Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, quien en el arranque de su campaña lanzó una propuesta con 100 puntos en el Zócalo capitalino.

"Yo nada más les digo, ahora habla de recuperar las escuelas de tiempo completo, ¿por qué no abrió la boca Claudia Sheinbaum cuando las quitaron? Habla de apoyar a los pueblos indígenas, ¿por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura para los pueblos indígenas? Habla de cuidar a los niños, ¿por qué no abrió la boca cuando quitaron las estancias infantiles?

"O sea, mucho de lo que puso ahí este Gobierno lo quitó. Entonces, no tiene la cara para decir que va a recuperar cuando se quedó callada cuando los quitaron, la verdad es que no le creo", reprochó.

En su tercer día de campaña, Gálvez dijo estar preocupara por la inseguridad que existe en el País y urgió al Instituto Nacional Electoral (INE) a determinar en qué zonas del territorio nacional no se podrá llevar a cabo la elección por no existir las garantías suficientes.

"Me preocupa el asesinato de los precandidatos, de los candidatos que se dieron prácticamente en los días pasados. Sí es importante que el INE establezca claramente en qué lugares no se van a poder instalar urnas", indicó.

En Fresnillo, Zacatecas, donde arrancó su campaña a las 00:01 horas del viernes, señaló, la gente con la que habló le externó su opinión de que el crimen organizado es el que verdaderamente manda en la entidad.

Gálvez defendió su propuesta de crear una cárcel de máxima seguridad para meter ahí a los criminales más peligrosos, aquellos que secuestran, extorsionan y matan a los jóvenes.

La mayoría de las personas que cometen delitos, dijo, no estarían en esta prisión, sino en el resto de las cárceles e incluso se disminuiría el número de internos y de persas sin sentencia.

"Yo estoy haciendo una propuesta de que delitos de menos de 10 mil pesos, que son el 80 por ciento, se resuelvan en una justicia alternativa, una justicia cívica", indicó.

Gálvez volvió a retar a Sheinbaum a que beba un vaso del agua que se distribuye en la Ciudad de México, la cual, sostuvo, se reparte a la gente sin ser clorada o tener un tratamiento.