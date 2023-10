Sheinbaum dice que no puede sola; pide mayoría en Congreso

Especial / Agencia Reforma / La aspirante afirmó que el acuerdo es para los seguidores de Morena

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum reconoció que ella no puede sola para hacer que continúe la transformación del país, por lo que pidió a sus seguidores a ganar la mayoría en el Congreso y que con eso se elijan mediante votación a los ministros de la Suprema Corte.

"¿Quién va a garantizar que continúe la Transformación? Yo no puedo sola, yo no puedo sola ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Vamos a construir juntos y juntas el segundo piso de la Transformación de nuestro país", expresó en un mitin en Campeche.

Al firmar el acuerdo por la "Unidad por la Transformación" con seguidores y representantes sociales, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México alabó al presidente Andrés Manuel López Obrador en cuyo gobierno, dijo, se democratizaron las cámaras de diputados y senadores, pero consideró que el pendiente es el Poder Judicial.

"Ya se democratizó el Poder Ejecutivo, ya se democratizaron las cámaras y ahora nos toca democratizar el Poder Judicial y para eso tenemos que ganar las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, para que por primera vez en un país, se elija los jueces por voto popular, que se elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por el pueblo de México, y eso nos va a colocar como uno de los países más democráticos del mundo", sostuvo.

Sheinbaum estuvo acompañada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y representantes locales, entre ellos la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien se encontraba entre el público. La aspirante a la presidencia por Morena culpó al INE por hacer valer la ley.

"¿Saben por qué Layda está aquí abajo y no está aquí arriba con nosotros? Por el INE, ya saben cómo es el INE, que nos sanciona, nos multa si un gobernador o gobernadora está aquí con nosotros, pero aquí está presente nuestra Layda siempre", afirmó.

Sheinbaum usó los programas sociales para hacer propaganda a sus aspiraciones incluso, mediante una grabación del ex presidente Vicente Fox, afirmó que en el frente opositor buscan eliminar ese reparto de dinero.

¿Y qué significa que continúe la Transformación? Significa que no se echen para atrás los programas sociales, ya ven ustedes lo que dicen en el otro lugar que le llaman 'frente opositor', pero en realidad son el mismo PRI y el mismo PAN de siempre, no sé si han oído a un expresidente que habla de los programas sociales ¿lo han oído?", dijo.

Entre quienes firmaron el acuerdo estuvieron Jamile Moguel, ex presidenta del Comité Estatal de Movimiento Ciudadano; Carlos Miguel Aysa Damas, diputado federal del PRI; Melchor "Baby" Cob, campeón mundial peso minimosca de box; Isa Cervera Echeverría, rectora del Instituto Campechano, o José Manuel Poox Peralta, medalla de oro en el campeonato Panamericano de levantamiento de pesas, entre otros 95 personajes.

La aspirante afirmó que el acuerdo es para los seguidores de Morena, pero también para aquellos que aunque estaban en el movimiento no lo habían manifestado.

Delgado aseguró que durante el eclipse parcial de este día pudo mirar la "C de Claudia", y luego invitó al público a gritarle "¡presidenta!"

"Conste, para los del INE, que no lo dije yo, lo dijo el pueblo de Campeche", aseguró.