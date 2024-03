Sheinbaum me tiene miedo: Xóchitl

Especial / Agencia Reforma / Xóchitl Gálvez sostuvo un evento con simpatizantes

Monterrey, México.- En su último evento de visita por Nuevo León, por primera vez como candidata presidencial de la coalición PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, dijo estar lista para cualquier debate frente a sus rivales en las urnas, entre ellos Claudia Sheinbaum.

Sin mencionar su nombre, Gálvez afirmó que su contrincante, la morenista Claudia Sheinbaum, le tiene miedo y aseguró estar "luchando" contra ella y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, recordó la inasistencia de Sheinbaum en la Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex en donde participaron Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, que se realizó este mes.

"No le hagan caso a aquellos que les hacen creer que esto ya se ganó, ésto está empezando, la candidata de enfrente me tiene miedo", reprochó Gálvez, "no va a los debates en los medios de comunicación, no llegó a Banamex porque tiene miedo, porque no le dan permiso, en cambio, su servidora va a ir a todos los debates que me la pongan enfrente. Yo estoy peleando con dos, con el presidente y con ella, pero que me los echen juntos porque puedo con los dos".

En el encuentro que sostuvo en el Domo Care a las 17:00 horas, Gálvez se comprometió a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y castigar a aquellos que ejerzan violencia y abuso en contra de niñas, adolescentes, jovenes y personas de la tercera edad.

"Aquellos que maltraten a las mujeres para fuera"... expresó la aspirante a la presidencia.

"Cómo saben, en muchos Estados los usos y costumbres violentan a las mujeres indígenas, por eso vamos a regresar las casas de la vejez indígenas y por último punto, inclusión total a personas con discapacidad", agregó.

También prometió atender en Nuevo León los temas relacionados a la seguridad, empleo y salud.

En el evento estuvo acompañada de Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI, y los integrantes de la fórmula para el Senado, Karina Barrón del PRI y Juan Carlos Ruiz, del PAN, así como Francisco Cienfuegos, delegado en Nuevo León de la campaña de Xóchitl Gálvez.