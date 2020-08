Si AHMSA no paga planta, que haya castigo: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, si Altos Hornos de México (AHMSA) no paga los 200 millones de dólares de sobreprecio por la planta "chatarra" de Agronitrogenados, los responsables de esa compra tienen que ser enjuiciados y castigados.

Ayer, el Mandatario federal dijo que los nuevos accionistas de la empresa se habían comprometido a reparar el daño por la planta, sin embargo, Altos Hornos negó que pagaría el supuesto sobreprecio.

"Porque ayer hablé de lo de AHMSA, el señor, cómo se llama, Ancira, vendió su planta de fertilizantes que llevaba 16 años parada, arrumbada, la chatarra, se la compró el Gobierno en 200 millones de dólares, cuando menos, además de un sobreprecio, 200 millones de dólares.

"Y dije, porque me habían informado de que es un nuevo dueño de AHMSA, estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares. Ayer dijeron que no, que no lo van a pagar, no hay reparación de daño. Entonces, tienen que ser enjuiciados, castigados", señaló en conferencia en Nuevo León.

Este miércoles en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana, Altos Hornos de México negó que hayan nuevos accionistas en la empresa y señaló que el sobreprecio que se reclama no tiene ninguna base legal.

"Altos Hornos de México reitera y precisa que hasta el momento no existen nuevos accionistas en la empresa."Asimismo, la empresa no se ha comprometido a pagar 200 millones de dólares de un supuesto sobreprecio, el que por lo demás no tiene ninguna base legal", aseguró AHMSA.