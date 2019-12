'Si Calderón no sabía del comportamiento de su secretario es un estúpido'

El influyente político mexicano Diego Fernández de Cevallos protagonizó un discurso contra Felipe Calderón que desató polémica en redes sociales.

El Jefe Diego, cuya retórica siempre está dispuesta a la refriega, aseguró en entrevista con Milenio Noticias, que es inverosímil que el ex mandatario mexicano no supiera sobre la situación del ex secretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, acusado de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

Al darse a conocer las acusaciones contra García Luna, el ex presidente panista se recluyó bajo el argumento de que desconocía los presuntos sobornos millonarios que el funcionario de seguridad recibió por parte de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su socio, Ismael “El Mayo” Zambada.

“Se dice por ejemplo, que Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial porque él lo puso y es inverosímil que se desconociera el comportamiento de su secretario y si no lo supo pues fue un idiota. Yo no creo que es binario el juicio”, arguyó.

Cevallos opinó que aunque Calderón hubiera desconocido el actuar de su secretario, es culpable política y judicialmente de los hechos, ya que fue él quien lo eligió como parte de su gabinete.

Enfatizó que las acusaciones favorecen a la discursiva del presidente Andrés Manuel López Obrador de que todo lo que se hizo en el pasado fue corrupción.

Diego Fernández de Cevallos generó polémica por un comentario contra Calderón (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

El funcionario de barba blanca también cuestionó el actuar de las autoridades estadounidenses, quienes según él, condecoraron a Genaro García por su labor en materia de seguridad. “Todos estos años de su ejercicio, lo colmaron de reconocimientos, de diplomas, de medallas, precisamente por ser un gran funcionario público”, especificó.

En su columna del pasado 16 de diciembre, Cevallos comentó que el testimonio “El Rey” Zambada, durante el juicio del Chapo, y en el que involucraba a Genaro García Luna de recibir dinero en efectivo para dejarlo traficar coca, parecía falso, pues durante su larga trayectoria el ex funcionario tuvo a su mando muchos miles de millones del pesos de erario.

“Parece inverosímil que disponiendo de una bolsa inagotable de dinero en efectivo se arriesgara a recibir, como vulgar narcomenudsita, lo que en ese negocio son migajas”, escribió en la columna Los que fueron de él son los de ahora.

El pasado 9 de diciembre, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se convirtió en una pieza más del engranaje del crimen que él mismo presumía perseguir durante el sexenio de Felipe Calderón.

Ese día, el máximo jefe de la policía mexicana fue detenido en en Dallas, Texas, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Genaro García se formó como espía en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, desde donde pasó al equipo del almirante Wilfrido Robledo Madrid, en la Policía Federal. Pero fue hasta el año 2006, cuando García Luna al fin pudo poner en práctica su aprendizaje como agente.

Felipe Calderón y Genaro García Luna (Foto: Cuartoscuro) Con el ideal de transformar la actuación del gobierno mexicano, muy desprestigiada en esos días, el ex funcionario junto con Felipe Calderón encabezaron la guerra contra el narcotráfico, que en buena medida llevó al país a la crisis de derechos humanos que padecemos hoy en día.

Su paso por la dependencia de seguridad federal estuvo marcado por diversos escándalos. Uno de los más recordados es el pago a Televisa en 2011, para que lanzara una serie televisiva que exaltara la labor de la Policía Federal.

Como éste, 20 expedientes más fueron integrados contra el ex secretario de Seguridad; sin embargo, ninguno se pudo concretar.

Las sospechas sobre García Luna se hicieron públicas hasta el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En febrero, Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zamabada, y líder del Cártel de Sinaloa, declaró en una audiencia que su corporación había hecho pagos millonarios a García Luna al menos en dos ocasiones.

El primer colaborador de la Fiscalía dijo al jurado que en 2005 en un restaurante le ofreció a Genaro García Luna USD 3.000.000. El efectivo iba en un maletín y tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán, Sinaloa, a una persona de confianza para el cártel y así tenerlo en el bolsillo.

Las declaraciones sirvieron para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera público un comunicado sobre los millones que recibió el ex funcionario por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico.





