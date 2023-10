Si Cuba pide petróleo, le decimos claro que sí: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este lunes que su Gobierno apoyará a Cuba en todo lo que necesite, incluida la venta de crudo por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En medio de señalamientos y críticas de legisladores de México y Estados Unidos, el Mandatario adelantó que su Administración seguirá colaborando con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel y descartó que eso pueda generar tensiones con el vecino del norte.

- ¿Esto no genera una diferencia con EU?

- "No, al contrario, en todo lo que podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos hacer, incluido el petróleo, para que les quede claro. Somos un País libre y soberano y si nos dicen: 'véndanos petróleo', claro que sí", respondió.

López Obrador recordó que, durante la pandemia, Cuba apoyó a México con el envío de médicos para la atención de pacientes.

"Nosotros somos partidarios de la fraternidad universal, me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores", expresó.

El Presidente respaldó los dichos del director de Pemex, Octavio Romero, quien negó ante diputados federales que la entrega de petróleo a Cuba haya motivado la cancelación de un préstamo bancario por parte del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim).

- ¿Esto no generó una diferencia innecesaria con EU?, se le cuestionó.

- "No, no, son muy respetuosos de nosotros, el Gobierno de Estados Unidos, el Presidente Biden", respondió.

- Pero se canceló el préstamo a Pemex, se advirtió.

- "No es cierto, no había ningún préstamo", manifestó.

El Jefe del Ejecutivo incluso pidió que se proyectara en la "mañanera" un video del titular de Pemex, en el que respondió a legisladores de Oposición que "ni multa ni hay cancelación a Pemex".

Fuera de micrófono, el Vocero presidencial, Jesús Ramírez, aseguró que la petrolera mexicana "no realiza donaciones".

El 12 de octubre el EXIM Bank negó haber cancelado un préstamo a Pemex por supuestamente haber incurrido previamente en donaciones de petróleo crudo a Cuba.

El banco desmintió a la congresista cubano-americana María Elvira Salazar, quien felicitó públicamente a la agencia por supuestamente haber suspendido un préstamo por 760 millones de dólares a la empresa.

"Algunos medios de comunicación han informado incorrectamente que el EXIM (Bank) canceló un financiamiento previamente aprobado para Pemex. Estos informes no son ciertos", dijo a Grupo REFORMA Stefanie Johnson, la vicepresidenta de comunicaciones del banco estadounidense.

¿Y Maduro?

En este marco, el Presidente confirmó la cumbre sobre migración que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de octubre, en Palenque, Chiapas.

A pregunta expresa sobre los Jefes de Estado y Cancilleres que han confirmado su asistencia, el tabasqueño pidió tiempo para que la Canciller Alicia Bárcena presente un reporte detallado.

- ¿Maduro ya confirmó su asistencia?

- "Me va a informar Alicia Bárcena ¿les parece bien mañana?".

- Hoy, se le insistió.

- "No me gusta eso de hoy, hoy, hoy", respondió en referencia a la expresión que hizo famosa el ex Presidente Vicente Fox.