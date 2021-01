Si elementos cometieron errores, deben responder: Sedena

Reforma

Ciudad de México.- El General Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, afirmó que si elementos del Ejército han cometido errores deberán responder por ellos.

Este miércoles, REFORMA informó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos junto con una treintena de personas más en una operación conjunta de militares, policías y sicarios. Un grupo fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, y luego entregado a los narcos para su desaparición. Algunos de los interrogados fueron entregados muertos.

Así lo refiere a la FGR un testigo protegido identificado como "Juan", presunto líder de Guerreros Unidos, el cártel responsable de la desaparición de los muchachos y a cuya declaración se tuvo acceso. Las revelaciones de "Juan" han llevado, en esta administración federal, a la detención del capitán José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con los hechos.

"Yo creo que la institución es sumamente fuerte, tenemos más de 107 años de existencia y si alguno de nuestros elementos en el transcurso del cumplimiento de sus misiones, en el desarrollo de diferentes actividades comete errores, pues tendrán que responder ante esos errores.

"Pero, esos errores de forma particular creo que no dañan la imagen de una institución que ha sido muy representativa del Estado mexicano y que siempre su historia pues ha sido una parte importante", comentó Cresencio Sandoval.

El Secretario de la Defensa Nacional aseguró que siempre han proporcionado información sobre el caso Ayotzinapa.

"La institución ante todos los señalamientos que ha habido, no nada más de este tipo, a través de toda su historia, siempre ha colaborado con las autoridades. Nunca se trata de ocultar, nosotros no investigamos ese tipo de delitos, nuestra jurisdicción no abarca eso.

"Entonces, son las autoridades correspondientes la que les toca atender este tipo de delitos, quienes investigan. Y nosotros somos quienes proporcionamos las facilidades para que puedan desarrollar su trabajo. Siempre ha sido así, siempre lo hemos hecho en todos los casos, en todo lo que está presentando en Ayotzinapa damos la información. Tenemos la obligación de hacerlo así, nuestra jurisdicción militar cuando llega a detectar algún delito que se vincula con el orden común, el orden federal"; agregó Sandoval.