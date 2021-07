'Si Guajardo es honesto, ¿de qué se preocupa?'

Reforma

Ciudad de México.- Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Ildefonso Guajardo enriquecimiento ilícito, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si el ex titular de Economía en el Gobierno de Enrique Peña Nieto es honesto, no tiene de qué preocuparse.

"Pues que nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas, no es mi fuerte la venganza, si hay algún asunto judicial, pues tiene que ver con la Fiscalía y es cosa de aclararlo. El que nada debe, nada teme".

"Por eso no debe de preocuparte si no tienes nada ilegal. Si él es una gente honesta, ¿qué le puede preocupar?", aseguró en conferencia matutina.

El Mandatario federal agregó que si el ex titular de Economía tiene la conciencia tranquila "lo demás es lo de menos".

"Aquí hay dos cosas. Una es la acusación judicial, que esa se atiende, y la otra es la conciencia de cada quien. Lo más importante es la tranquilidad de conciencia, entonces, si él tiene tranquila su conciencia, pues lo demás es lo de menos".

"Nosotros hemos dado la instrucción de que no haya corrupción y que no haya impunidad y que cuando se conoce de un presunto delito se tiene que denunciar, que no debe ocultarse nada, es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea. Si un Secretario va y me lleva un expediente sobre un supuesto de hecho de corrupción, lo que hago es: proceda, eso es lo que le digo, proceda, envíe la denuncia donde corresponda", aseveró.

La Fiscalía General de la República (FGR) defendió el sábado la judicialización del caso por enriquecimiento ilícito contra Ildefonso Guajardo, ex Secretario de Economía con Enrique Peña y actual diputado electo del PRI, asegurando que no ha aclarado inconsistencia en sus cuentas por más de 8 millones de pesos.

La dependencia negó una persecución política contra el nuevoleonés y aseguró que éste ha tenido acceso a las pruebas en su contra desde el 8 de marzo, cuando la Función Pública presentó la denuncia.

En entrevista con REFORMA, Guajardo afirmó el viernes, luego de que se le vinculara a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, que durante el proceso en su contra detectaron una especie de enfriamiento en la comunicación con la FGR, por lo que el pasado 5 de julio sus abogados acudieron personalmente a revisar el estatus.

Afirmó que fue hasta ese momento cuando se percataron de que el expediente ya había sido judicializado desde el 30 de junio, por lo que tuvo que presentarse a una audiencia.