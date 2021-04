'Si hablo de elecciones me pueden arrestar'

Reforma

Ciudad de México.- Cuestionado sobre si se contempla una reforma electoral para que las elecciones no cuesten tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó dar una respuesta pues, dijo, puede ser multado y hasta arrestado por pronunciarse sobre el tema.

"Voy a dejar la investidura en el perchero imaginario, porque me pueden cepillar, como se dice en el beisbol, me pueden multar y hasta arrestar. Como diría mi paisano Chico Ché, bueno, tampoco no, no digo nada.

"Pero sí vamos a tener que seguir hablando de la democracia, sobre eso no podemos callarnos, tiene que haber democracia en el país, se tienen que acabar los fraudes electorales, es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia", señaló en conferencia en Palacio Nacional.

El Mandatario federal consideró que el INE debe estar a la "altura de las circunstancias", para que haya comicios libres y se respete la libertad de los ciudadanos.

"En el caso del INE tenemos que buscar que esté a la altura de las circunstancias, que respeten la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias y libres, pero eso, como tú también lo comparto, depende de la gente, la libertad no se implora, la libertad se conquista.

"No es, a ver, 'los directivos o consejeros del INE van a ser los jueces y ya nosotros como ciudadanos no hagamos nada', no, no, la democracia se garantiza con la participación de los ciudadanos y no solo es ir a votar, es votar y defender el voto, así ha sido siempre o así lo hemos hecho para avanzar en el establecimiento de una auténtica democracia en el País", comentó.

Al mostrar un desplegado, el Presidente señaló a algunos de los firmantes, entre ellos el consejero electoral Ciro Murayama, de quien aseguró es el que lo quiere arrestar.

"La señora María Amparo Casar. ¿Dónde está Ciro Murayama? Acá está, es consejero actual, es el que me quiere arrestar. Pero ese es otro asunto, ellos fueron los que avalaron el fraude del 2006. También (está), papá Enrique Krauze y el hijo", afirmó.