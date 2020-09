Sí hay estudios básicos de aeropuerto: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador aseguró que se cuenta con los estudios básicos sobre aeronavegabilidad para llevar a cabo la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y que no hay ningún riesgo para la obra que ya está en marcha.

Indicó que se ha comprobado que no hay ningún problema de interferencia en el espacio aéreo.

"No tengo el dato exacto, pero lo vamos a informar, ya está resuelto lo del manejo del espacio aéreo, se acuerdan ustedes que decía que había interferencia en el espacio aéreo, que por eso se tenía que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía, al hacer el aeropuerto de Texcoco, bueno ese era el plan, pues no había ningún problema de ese tipo, lo que pasa es que quería encerrar en la actual aeropuerto para quedarse con los terrenos, era una transa, para decirlo con claridad", señaló.

"Entonces, ya se tienen los estudios básicos, el subsecretario Morán puede informarles sobre cómo va el avance de todos los estudios, del manejo del espacio aéreo y desde luego que no hay interferencia () Ya se terminaron, ya se tiene el estudio, si no no se hubiese podido iniciar".

REFORMA publicó hoy que el aeropuerto internacional de Santa Lucía empezó a construirse desde octubre pasado, pero los estudios de aeronavegabilidad, que debieron estar antes de iniciar las obras, no van ni a la mitad.

Mientras el avance físico era de 19.3 por ciento al 10 de junio pasado, el de estudios aéreos era de apenas el 45 por ciento, revela el Segundo Informe de Gobierno.

Los estudios de aeronavegabilidad definen la capacidad del espacio aéreo, cuántas aeronaves pueden aterrizar y despegar en determinado periodo, el total de pistas posibles, si hay obstáculos para los vuelos y si puede operar en armonía con el AICM por ser una obra complementaria, explicó Rogelio Rodríguez, miembro de la Asociación Mexicana de Abogados en Derecho Aéreo y Espacial.

El Presidente aseguró que en los próximos días se darán a conocer detalles sobre los estudios que se han realizado.

"Lo básico sí (está terminado) incluso ya nos lo expusieron, ¿por qué no un día vienen?, porque es interesante conocer sobre el manejo del espacio aéreo y lo tiene en el estudio bien hecho y sería muy bueno que toda la gente se informara de cómo se controlen los aviones, cuál es el tráfico aéreo, cómo se controla el tráfico aéreo, cómo estaba el actual aeropuerto, cómo también, fíjense lo que son los billullos, para justificar Texcoco, hasta cerraron el aeropuerto de Toluca, pero que nos lo expliquen los técnicos un día", comentó.