Si hay insultos, yo aguanto: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a aguantar las críticas a su Gobierno y hasta los insultos en su contra.

En conferencia, el Mandatario federal aseguró que su Administración jamás aplicará la censura, como ha ocurrido en otros países.

"¿Qué ofrecemos nosotros? Libertades amplias, que no va a ver censura, que pueden ejercer a plenitud su libertad, nada más que ya no se puede negociar con la libertad de expresión, ya no se puede traficar con la libertad de expresión, ahora es libertad plena, todo, incluso hasta el extremo de los insultos, yo aguanto", aseveró.

"No es como en otros países, lo que él decía de España, en Barcelona, que un joven rapero, por cierto no ha salido de la cárcel, pues lo voy a seguir diciendo, que porque cantó una composición e hizo un cuestionamiento al Rey, al tambo y ahí lo tienen, eso nunca va a pasar mientras estemos en el Gobierno".

El Jefe del Ejecutivo se lanzó contra quienes han criticado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras haber eliminado el candado del INE que le prohibía hablar sobre los comicios durante su conferencia.

"Ahora estaba yo viendo que estaban inconformes los expertos por qué no nos censuraron, creo que en el REFORMA. Dan a conocer que están inconformes los expertos porque no se censuraron a la mañanera, porque querían callarnos. Entonces ¿quieren que sea como antes? Pues no", dijo.

López Obrador recordó, de nuevo, que la caída del Presidente Francisco I. Madero obedeció en parte a los ataques de la prensa de esa época.

En ese contexto, celebró que él pueda contar con la conferencia matutina que ofrece todos los días en Palacio Nacional y, también, con las redes sociales.

"Llega el Presidente Madero, se termina la subvención y además de ser conservadores, reaccionarios y no recibir subvenciones, dinero del presupuesto, emprendieron una campaña tremenda contra el Presidente Madero y crearon las condiciones para el golpe de Estado", señaló.

"La diferencia ahora es que existe la mañanera y que existen las benditas redes y entonces la gente está informada. Hasta en el más apartado rincón del País llega la verdad, se abre paso la verdad, hasta en lo más recóndito hay información de lo que está sucediendo en el País".