Si hay piso parejo, me apunto: Xóchitl Gálvez

Guadalajara, México.- La senadora panista Xóchitl Gálvez advirtió ayer que se apuntará en la carrera presidencial si hay piso parejo en la definición de la candidatura de la alianza opositora.

"El próximo lunes se van a presentar la reglas del juego, yo tengo que tener la certeza de que no haya dados cargados hacia una persona y que realmente va a ser un proceso ciudadano y democrático", dijo Gálvez al dictar la conferencia "Derecho de Réplica", en un evento realizado por la organización Confío en México.

"Porque si va ser un proceso ciudadano y democrático, sé que cuento con ustedes".

Agregó que en la elección de 2024 habrá que enfrentar a un Gobierno autoritario que le ha hecho creer a los adultos mayores que el dinero que se les da es del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En mi casa están divididos. Mi hijo dice: 'no mamá, no seas tonta, tú sé Jefa de Gobierno', mi hija dice: 'sí mamá, tú puedes', mi marido dice: 'manda todo a la chingada y vente a la casa, mejor', entonces la respuesta no la voy a encontrar en mi casa, la respuesta la voy a encontrar en mi corazón".

En la conferencia, realizada en la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) se reunieron ciudadanos, en su mayoría sin filiación partidista, que ven en la senadora panista una opción para hacer frente a Morena.

Al grito de "Presidenta, Presidenta", mujeres y hombres de Jalisco animaron a Xóchitl Gálvez para que se lance como aspirante a la Presidencia con miras a 2024.

Gálvez se mostró sorprendida por el respaldo que recibió de los jaliscienses y del apoyo creciente que tiene en redes sociales, cuando ni siquiera ha definido si buscará o no contender por la candidatura del bloque opositor.

La decisión, indicó, dependerá de que el método elegido por la Alianza Va por México garantice piso parejo para los aspirantes.

"Sí fue una inyección de ánimo lo que me pasó en Jalisco este fin de semana", reflexionó la hidalguense entrevistada por Grupo REFORMA, al terminar su participación en el encuentro realizado por Confío en México.

"Probarme en la calle con esta expectativa ha sido muy interesante", agregó.

La panista reconoció que un tema que le preocupaba era no contar con el respaldo de una estructura partidista, pues, aunque hay liderazgos y simpatizantes del PAN que la ven con buenos ojos, el hecho de no militar en un instituto político le generó dudas, que ayer dejó a un lado, tras ser arropada por los jaliscienses.

"Siento que si tomo la decisión no voy a estar sola. Yo no tengo una estructura de partido, a diferencia de Santiago (Creel), que, de alguna manera, él ha hecho un trabajo mucho más partidista y seguramente los panistas sí sienten esa empatía con Santiago", admitió.

"Esa era una preocupación para mí y hoy (ayer) he pensado que puede dejar de serlo por el ánimo que veo en la gente".

En su visita, Gálvez recibió la oferta de medio millón de firmas de parte de uno de los asistentes a su conferencia, la cual reunió a 650 personas en cinco salones de la Canaco local que fueron conectados para el evento.

Otro simpatizante ofreció prestarle una oficina y un grupo de mujeres le propuso crear una red de apoyo.

Tanto en su conferencia como en entrevista, Gálvez aseguró que no la mueve la ambición por el poder y prueba de ello, dijo, es que "por amor a México" estaría dispuesta a renunciar a su postulación por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México -proyecto que viene gestando desde hace cuatro años- para entrar a la contienda presidencial.

La senadora coincidió con algunas asistentes, en que la oportunidad para enderezar el camino de México es ahora.

"Es que quién sabe si en seis años haya País", advirtió Gálvez.

"Al paso que van, con el autoritarismo que van, pues sí pueden ganar la mayoría calificada en el Congreso y ahí sí desaparecen la Corte, desaparecen el INE y desaparecen todo, porque el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) llegó con mucho odio y rencor a gobernar, más que con amor al prójimo".

En sus declaraciones, la legisladora también consideró que MC debe ser parte del bloque opositor en 2024.

Al terminar el evento, los asistentes se arremolinaron para estrechar la mano de la senadora y tomarse la foto.

Posteriormente, la legisladora hizo un ajuste de tiempo en una plaza comercial, donde también le pidieron posar para la foto.

Más tarde, visitó al Arzobispo de Guadalajara, el Cardenal José Francisco Robles, quien le dio la bendición.