Si hay pruebas contra Lomelí se castigará: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador aseguró que si el superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, está implicado en corrupción será denunciado y castigado.

"Lo único que puedo decir es que no actuamos con fobias ni con filias, es decir, es lo justo, si él está implicado en actos de corrupción va a ser denunciado, si no tiene delitos, si legalmente no tiene responsabilidad no podemos nosotros cometer injusticias", afirmó.

"Si hay pruebas se castiga y salen del Gobierno, sea quien sea, es cero corrupción, cero impunidad".

Desde Palacio Nacional, el Mandatario pidió esperar a que sea la autoridad quien determine sobre culpabilidades.

"Hay que esperar, para eso hay una autoridad y no hay intención de encubrir a nadie, de tapar a nadie".

REFORMA publica hoy que Lomelí ha tejido una extensa red de empresas que en los últimos 13 años le han permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos con 17 Gobiernos estatales y el federal.

Una investigación documenta 21 sociedades anónimas y tres asociaciones civiles vinculadas al funcionario federal y que opera a través de familiares, socios y empleados.