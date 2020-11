Si hay subcontratación en Gobierno, se elimina: AMLO

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se eliminará toda subcontratación que exista dentro del Gobierno.

"No tengo información (de que haya outsourcing dentro del Gobierno), pero donde haya se elimina", sentenció López Obrador.

"Es para todos (eliminación de outsourcing), pero es en beneficio de los trabajadores, al final de cuentas del beneficio del trabajador. Todo lo que pueda existir de subcontratación se elimina en el Gobierno".

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que espera que se apruebe pronto la reforma sobre outsourcing, y pidió a empresarios que no le pidan que se convierta en "cómplice" para afectar a los trabajadores.

"Sí me han visto representantes de empresarios y les he comentado que vamos a hablar del tema, pero aprovecho para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores, no soy encubridor", agregó.

El Gobierno federal dará un trato de crimen organizado a la subcontratación de personal.

La semana pasada, el Presidente propuso reformar el Código Fiscal de la Federación para castigar con cárcel a quienes incurran en defraudación fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e ISSSTE en esquemas de outsourcing.

Según el proyecto de ley, la prisión preventiva será oficiosa (sin derecho a fianza) y contempla agravar las penas para castigar al infractor cuando actúe en complicidad con más personas.

La propuesta de ley fue firmada por López Obrador y entregada en la Cámara de Diputados, con la intención de que entre en vigor en enero de 2021.

Se tendrá además un periodo de cuatro meses a partr de su publicación para que la Secretaría del Trabajo expida las disposiciones sobre subcontratación.