‘Si hubo boicot es de quien no dio dinero para consulta’

Especial / Agencia Reforma / Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

Ciudad de México— Consejeros electorales respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el boicot a la consulta de revocación de mandato lo hizo quien estranguló presupuestalmente al INE y cometió trampas e intervino en el proceso.

El resultado, coincidieron, deja claro que al 82 por ciento de los ciudadanos no les interesó dicho ejercicio.

Además de que la votación en algunas comunidades rurales y urbanas desmiente la narrativa de que la lejanía y contar con menos casillas influyó en la baja participación.

Por ejemplo, en Villa Flores, Chiapas, una comunidad en la que los ciudadanos deben caminar varios minutos para llegar a su casilla, votó el 55.47 por ciento, y en Bochil, con condiciones similares, el 44.50.

Mientras que en la Ciudad de México, la Entidad con mayores facilidades de traslado, sólo acudió el 19 por ciento.

"¿Cuántos de los ciudadanos que no votaron lo hicieron porque no querían avalar las trampas que ocurrieron? A lo mejor muchos, lo dijimos desde tiempo atrás, no hagan trampas, van a ahuyentar a la ciudadanía.

"A lo mejor muchos de los que no votaron pues es porque no querían convalidar un ejercicio en donde una y otra vez hubo funcionarios que violaron las leyes", respondió el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Por ello, aseguró que es necesario "desmontar" la narrativa el Gobierno busca construir de que el resultado es producto del boicot del INE.

"Eso es falso. Si hubo un boicot aquí es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas", agregó.

La consejera Dania Ravel le exigió al Presidente hablar con hechos y datos, como lo ha demostrado el INE, no con adjetivos.

"Quien acusa está obligado a probarlo, y de todas esas acusaciones no se han presentado pruebas, ni documentales ni técnicas ni siquiera lógicas", agregó el consejero Jaime Rivera.

La consejera Adriana Favela demandó reflexionar sobre lo que está diciendo la ciudadanía sobre estos ejercicios de participación.

"¿Y de qué depende esta participación? Depende de que la ciudadanía pueda percibir que un ejercicio al que se convoca sea genuino, auténtico.

"Aquí realmente no se estaba convocando, desde la Oposición, a revocarle el mandato al Presidente, sino desde el propio Gobierno federal y el partido oficial", consideró.

En la tierra del presidente

El consejero Ciro Murayama retomó el ejemplo que expuso el Presidente sobre la votación en Tepetitán, Tabasco, para exhibir, dijo, la mentira.

Para empezar, indicó, la casilla a la que fueron a votar sus paisanos no está a 40 kilómetros como dijo López Obrador, sino a 15, y votaron 2 mil 802 personas, lo que corresponde al 61.99 por ciento de los electores de la Lista Nominal de las cuatro secciones involucradas.

En la Unidad Habitacional Tlaltelolco se instalaron 11 de las 22 casillas, y a todas ellas la gente pudo llegar caminando, pero sólo el 18 por ciento quiso participar, cuando en el 2021 fue el 57.23 por ciento.

"Con ejemplos y datos, el INE refuta la acusación de que complicó la participación ciudadana, lo que pasa es que la gente decidió en libertad y respetamos a los 8 de cada 10 ciudadanos que no vieron en la revocación un ejercicio en el que quisieran participar", agregó.

El consejero Uuc-Kib Espadas advirtió al Presidente que si la baja participación hubiera sido por el número de casillas, en las que se instalaron se hubieran visto enormes filas.

Por ello, insistió, más casillas no hubieran logrado mayor votación, sólo más comodidad en el traslado.

"No están allá afuera las ciudadanas y ciudadanos diciendo 'yo no voté porque la distancia a mi casilla me lo impidió', entonces, no volvamos a la discusión bizantina, encerrados en un salón discutiendo cuántos dientes tiene un caballo, contemos los dientes del caballo, dónde están estas personas que no pudieron votar", retó.