'Si les llega información de funcionarios, investiguen'

Reforma

Ciudad de México.- Ante indagatoria de FGR contra Santiago Nieto por aumento de su patrimonio durante su gestión en la UIF, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no lo ha ordenado, pero si hay información de algún funcionario se debe investigar.

"A nadie, a nadie (mando a investigar), la única recomendación va en el sentido que si saben algo o les llegó una información, que procedan, que no se queden, si hay una denuncia o solicitud de información tienen que proceder y no a la autoridad competente, porque si no nos convertimos en cómplices, encubrimiento, nos volvemos encubridores, eso no, pero yo no he mandado investigar a nadie desde que soy Presidente, a nadie ", aseguró en conferencia mañanera.

"La única instrucción es que cuidado con que se tenga a personas vinculadas con García Luna, cuidado con tener personas vinculadas con quiénes tienen procesos abiertos del sexenio pasado o anterior, pero no he dado instrucción ni por escrito ni verbal de investigar a nadie, pero me llega información".

REFORMA publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Santiago Nieto por el crecimiento de su patrimonio inmobiliario durante su gestión como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Fuentes ministeriales confirmaron que la carpeta de investigación fue abierta con una denuncia anónima presentada el 2 de diciembre pasado y otras denuncias por presuntos delitos cometidos como funcionario público.

REFORMA incumplimiento el 6 de diciembre que Nieto Castillo adquirió en dos años cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos con un sueldo mensual de 107 mil pesos y cuando asumió el cargo de la UIF en diciembre de 2018 su situación económica, según su propio dicho, no era holgada.