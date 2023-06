Si militares son culpables, que sean castigados, dice AMLO

Alfredo Moreno / Agencia Reforma / El presidente en conferencia de prensa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, si militares son responsables de la ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, deben ser castigados.

En su conferencia diaria, el mandatario informó que ya pidió investigar el caso registrado la madrugada del domingo, para esclarecer los hechos y que no se lucre con el dolor de las familias.

"Conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de seguridad y a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue el caso", señaló.

"Incluso, las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros del Ejército, sean castigados. Hay que hacer la investigación y hay que convencer, no imponer".

Militares abatieron a cinco civiles que viajaban en una camioneta en la Colonia Cavazos Lerma de la ciudad fronteriza.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo consideró que se trató de una masacre de hombres inocentes que habían salido de un antro y no estaban armados.

El hecho desató la molestia de vecinos en contra de los soldados que resguardaban el área del tiroteo.

Ante agresiones a golpes por parte de los manifestantes, militares detonaron sus armas para dispersar a los inconformes, hecho que fue condenado por organizaciones de derechos humanos.

"Debe quedar muy claro que este no es el Gobierno de Fox o de Calderón, no es el 'mátalos en caliente', aquí se respetan los derechos humanos de verdad", afirmó López Obrador.

"Y todos estos falsarios, Álvarez Icaza y todos esos, que se callaron y que incluso avalaron el narcoestado, nacoestado que imperó desde Fox a Calderón y continuó después, y no estoy inventando nada, es lo que salió en el juicio de García Luna y lo que va seguir saliendo".

López Obrador insistió en que su gobierno no es igual a los anteriores, por lo que no va ocultar nada.

"Lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Siempre hablar con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo", manifestó.

"Ese es el escudo para enfrentar a todos estos conservadores, corruptos, hipócritas, es lo que nos da autoridad moral. Si no, no resistiéramos".

-¿Hubo posible abuso?, se le preguntó al presidente.

"Es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano", respondió.

"¿Ustedes creen que a estos periodistas mercenarios les importa el dolor de los familiares de las víctimas, de los que pierden la vida con la violencia? No, lo vimos cuando la pandemia".

Hoy, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentó que los militares que abatieron la madruga del domingo a cinco jóvenes en Nuevo Laredo dispararon debido a que escucharon un "estruendo" desde la camioneta en la que viajaban los ahora fallecidos.

A dos días de los hechos, que organizaciones civiles catalogaron como masacre, la dependencia dio su versión, y explicó que ese día personal militar realizaba recorridos por el área urbana de Nuevo Laredo cuando se toparon con la camioneta donde viajaban los civiles agredidos.

Posteriormente, agregó, los militares "visualizaron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron su velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado".

Sin reconocer una posible ejecución extrajudicial, la Sedena señaló que tras los disparos "se observó una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida".

En su comunicado, la Sedena manifestó que trabaja con la Fiscalía General de la República a efecto de colaborar con las investigaciones y diligencias para la integración de la carpeta de investigación.

También aseveró que se coordina y colabora con la CNDH con el objeto de facilitar sus investigaciones, así como con las indagatorias correspondientes de la Fiscalía de Justicia Militar.

Indicó, además, que existe un diálogo abierto con las familias de los abatidos, y puntualizó que acatarán cualquier resolución que las autoridades determinen.