'Si ni Obrador votó...'

Ciudad de México.- "Si ni el que empezó todo esto fue a votar", se quejó una escrutadora en el kinder Yolanda Benítez, en la Colonia Doctores. "¿Obrador no fue a votar?", preguntó el presidente de la casilla, Gerardo Altamirano, abogado de 60 años, un hombre bajito de cubrebocas blanco. "Anda en Nayarit", le explicaron, mientras sobre la calle Doctor Jiménez una cabeza de muñeca de peluche con un letrero invitaba a votar adentro: "INE Casilla Consulta Popular".

Pero nadie entraba. Pasado el mediodía, el edificio y la calle estaban tan vacíos que se podían oír los pasos del paseo de domingo. El jefe de casilla, quien también fue funcionario el 6 de junio, calculó que la consulta sobre si hacer o no justicia del pasado no superaría ni el 35 por ciento. Para hacerla válida, se necesitaban 37.4 millones de votos. "Es que nadie está enterado, no hubo publicidad, por eso digo 35 y ya estirándole".

En Iztapalapa, donde la morenista Clara Bugada ha ganado tres elecciones, un vendedor de periódicos hojeaba el diario de la mañana en la silenciosa explanada. ¿Oiga, no sabe dónde esta la casilla para la votación?, se le preguntó y devolvió la pregunta. "¿De la vacunación?".

Las calles seguían tapizadas de propaganda para un supuesto juicio a los ex Presidentes, desde Salinas hasta Peña Nieto, pero en tres casillas apenas votaron unos 100, entre las ocho y las once del día. La mayoría eran adultos mayores que daban sus razones del por qué había que castigar a los ex Presidentes y a sus familiares.

"Sobre todo a la Sasha Montenegro, porque fíjese ya hace cuánto que López Portillo no es Presidente y todavía le siguen dando su pensión", dijo la señora Irma Aguilar en la plaza del Barrio San Pablo Tetepilco. "El peor es Salinas, si gana la consulta, que primero le congelen sus cuentas para que no se escape", acusó Esther Méndez, un ama de casa, en la Primarias Esther R. Maceda.

La primera vez que López Obrador planteó poner a consulta el castigo a los ex Presidentes fue el 21 de noviembre de 2018, en una entrevista de radio cuando todavía ni tomaba el cargo. Se había pasado media vida haciendo campaña contra ellos y cuando por fin tuvo el sartén por el mango, dijo que siempre no. Mejor planteó su consulta: "¿Crees que Andrés Manuel debe de promover que se juzgue...?".

Luego dijo que votaría en contra y este domingo ni estuvo cerca de su casilla. Quizás pensó que ya había hecho mucha campaña, pero el vendedor de tacos de birria frente a la casilla de la primaria Esther R. Maceda ni enterado: "No, pues quién o por quién van a votar, o cómo está eso o qué. Porque los cartelones dicen que los ex Presidentes que fueron, pero que o qué votaciones o qué es. Los van a agarrar juntos o qué, para qué o qué esas votaciones, para qué o qué..".

Y así la pregunta, a pesar de todo el esfuerzo de promoción del Presidente, ni estaba clara. "Yo voté a favor, porque ya es mucho de que estemos dejando que anden entregando al País. A ver, si hubieran hecho esto antes, Texas todavía sería México, ¿no?", dijo la señora Esther Méndez, la primera que había votado en su casilla.

En fin, nadie sabe para quién pregunta. Mucho menos, porque ya desde esta semana los del partido del Presidente dijeron que lo importante es la intención. Mario Delgado hasta anunció una Comisión de la Verdad.

"Si dicen que no se consiguen los 37.4 millones de votos, allí hay compló. A ver si entienden.. todos estamos hartos, pero si salen a la mera hora que no se cumplirán los millones, es porque lo han manejado desde arriba, porque también a este señor no creo que le convenga echarse tantos enemigos", señaló una anciana octogenaria que había llevado del brazo a su hermana a votar en la primaria Alberto Masferrer, en Iztapalapa.

"Es que el INE estuvo en contra", acusaron tres ciudadanos en la Colonia Roma, en la casilla 2033 de Medellín 169. Un día antes la casilla se mudó de San Luis Potosí, pero a pesar de todo había más personas que en Iztapalapa. Por la tarde en Buenavista, los vecinos recibieron llamadas para ir a votar, aunque antes del cierre de casillas llegó el aguacero.

Como dicen los "conservadores": la justicia no se consulta. O sí: se consulta, pero nadie vota. ¿Y si nadie vota? Migue Neria, un pintor automotriz de 45 años, respondió sereno: "Pues ahora sí hacerla por la vía legal y que los jueces se pongan la pila".