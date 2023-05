Chilpancingo, México.- Bonifacia Mendoza Ortiz, quien murió apuñalada, recibió varias veces la amenaza de Israel Morales Velázquez de que si no era de él, no sería de nadie.

El feminicidio ocurrió en la comunidad nahua de Ayahualtempa, Municipio de José Joaquín Herrera, en la Montaña Baja de Guerrero, una región de muy alta marginación en el País.

Bonifacia tenía 32 años y dejó en la orfandad a una niña de 8 años.

El comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores, Antonio Toribio Gaspar, relató que el cuerpo de la indígena fue localizado el 19 de abril, un día después de su asesinato.

Inicialmente detuvieron a Misael Bolaños, el novio de la joven, quien comprobó que no tenía que ver con el homicidio y, además, aportó datos de que el probable responsable era Israel, pues Bonifacia le contaba del acoso y advertencia: "Si no eres para mí, no serás para nadie".

Ahora, Israel está prófugo y pobladores y policías comunitarios lo buscan en las localidades vecinas de Ayahualtempa y en los cerros para entregarlo a la Fiscalía estatal.