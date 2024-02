Si no hay respeto no voy, dice AMLO de cumbre trilateral

Foto: Especial / Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Palenque, Chiapas.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si no hay trato respetuoso de Estados Unidos y Canadá no participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte a realizarse en abril en Quebec.

"Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto. No merecemos maltrato, ni que se manche el prestigio de México de sus autoridades que, a diferencia de antes, fueron electas de manera legal y legítima, sin fraudes electorales. Entonces, nada más que estén pendientes.

"Si no hay un trato respetuoso, no participo (en la Cumbre trilateral). Además, ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho, me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí me siento muy bien de salud, de ánimo, que hay muy buenas vibras, y acuérdense que la vida no es nada más lo racional, está bien lo místico", comentó López Obrador en conferencia desde una estación del Tren Maya en Palenque, Chiapas.

Al hablar de medidas unilaterales que buscaba imponer Justin Trudeau o las de migración y aranceles al acero de parte de Estados Unidos, el Mandatario federal afirmó que son "disparates" y pidió a ambos países vecinos no meterse en los asuntos de México.

"Tema migratorio: la culpa es de México, vamos a hacer un muro y así vamos a resolver el problema, vamos a militarizar la frontera y así vamos a resolver el problema. Y ahora Canadá está en lo mismo, están queriendo tomar medidas en contra de México, lo lamentamos mucho. Se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá como siempre lo hemos hecho; y hemos actuado con ellos de manera generosa con el Gobierno del Primer ministro Trudeau, pero ya estaban apunto de aplicar medidas unilaterales ahora -precisamente- que son las elecciones en México.

"Es lo mismo del acero... ahora, ¡qué casualidad! Nada más que primero que se enteren, que vean las encuestas, yo no me puedo meter en eso, pero que entren en razón. ¿Van a poder con esas medidas y con la guerra sucia manipular al pueblo de México? No, no.

"En general se está hablando, por ejemplo, de cerrar la frontera. Imagínense: cuánto tiempo duraríamos con la frontera cerrada si somos los principales socios y comerciales en el mundo. Pero son balandronadas porque eso no es sensato, eso no le conviene ni al pueblo Estados Unidos ni a nosotros, a nadie. Son disparates por la cuestión electoral, entonces lo único que les estamos pidiendo es modérense, no se metan", urgió.

El titular del Ejecutivo federal acusó que sus adversarios estén haciendo campañas sucias en EU y Canadá con el fin de influir durante la temporada electoral.

"Sí estamos viendo eso, estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como lobbying en Estados Unidos. Internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México, están haciendo lobbying en EU y Canadá, tenemos esa información. Y como hay elecciones y parece que no están bien con el pueblo de México, pues (los conservadores) recurren a trampas, a la manipulación, a las calumnias. Todo esto del New York Times y de otros medios, pero también lo están haciendo en organizaciones conservadoras en Estados Unidos, en Canadá.

"Aparte de lo que de por sí, desde hace tiempo, se aplica durante las campañas en Estados Unidos: el querer agarrar a México de piñata, echarle la culpa a México de todos sus problemas como si México fuese el culpable del consumo de la droga en Estados Unidos. Lamentablemente le causa mucho daño a los jóvenes de Estados Unidos, pero es cosa nada más de analizar con un poco de responsabilidad el origen del problema. ¿Cómo nos van a echar la culpa a nosotros? Ah, ¿por el tráfico?, ¿y qué no llega droga de Asia, no entra por Canadá?, ¿y no se elaboran drogas en Estados Unidos?, ¿y no hay bandas de traficantes en Estados Unidos? Pero se les hace muy fácil decir: la culpa es de México", aseveró.

Ante esto, López Obrador pidió a Joe Biden y a Justin Trudeau entender que hay un grupo opositor en México que busca regresar al poder y los invitó a abstenerse de ayudar a la "mafia del poder económico y político".

"Vamos a esperarnos, que bien que me tocas el tema porque aprovecho para decirle al Primer Ministro Trudeau y al Presidente Biden, con todo respeto, que se entienda la circunstancia que se vive en México en donde se está llevando a cabo una transformación. Y hay un grupo reaccionario de los corruptos que se sentían los grupos de México que llevaron a la decadencia de México, que quieren regresar por sus fueros.

"Como tienen mucho dinero se valen de todo, me gustaría que el Presidente Biden con sus asesores y el Primer Ministro Trudeau conocieran la campaña de #AMLOPresidenteNarco. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico del poder político a nuestro País, porque eso es inmoral", expresó.

El Presidente agregó que pese a todo existe buena relación con los Mandatarios de Canadá y Estados Unidos; sin embargo, reconoció que hay mucho "acecho" en su contra por la temporada electoral.

"(La Canciller Bárcena) está allá, iba a Washington, ella se hace cargo, pero llevamos buena relación con el Primer Ministro Trudeau, muy buena con el Presidente Biden, pero hay mucho acecho", finalizó.