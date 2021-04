¿Si no les gusta la ley, por qué no la cambiaron?

Ciudad de México.- Al revivir la polémica por la cancelación de candidaturas, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, reclamó a los legisladores de los partidos inconformes no haber cambiado la ley para no castigar a los precandidatos que no rindan cuentas.

El Consejo General confirmó este lunes el retiro del registro al aspirante de Morena a la Alcaldía de Morelia, Alfredo Ramírez, así como a Roberto Villaseñor, quien buscaba ese mismo cargo por la vía independiente.

También confirmó la pérdida del derecho a competir como en la disputa para diputados federales a nueve morenistas, quienes aún no eran candidatos, por lo que desde un inicio no fueron incluidos en lista de Morena.

Mientras que devolvió el registro a Leticia Calderón Ramírez, candidata de Redes Sociales a una diputación federal. Sin mencionar las sanciones a los morenistas Félix Salgado y Raúl Morón, Córdova criticó que la polémica se centre en que se les retiro el registro por 19 mil y 11 mil pesos detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización.

"Lo cual es absolutamente falaz. La conducta ilícita no es el monto. La conducta ilícita que estamos conociendo es, no le demos vuelta, no truquemos las causas, es simplemente la omisión de una obligación legal que es la de presentar el informe de gastos de precampaña", dijo.

Recordó que es una conducta considerada como grave porque impide que se fiscalicen los gastos. Esto es, resumió, cuando un precandidato aparece en el sistema tiene la obligación de informar sobre sus actividades, y la autoridad va a esos eventos -de manera aleatoria- y certifica que lo dice el aspirante que se gastó sea real, además de supervisar todas sus actividades. Al no hacerlo, indicó, el INE hizo una revisión genérica de entre 70 mil precandidatos, y se encontró un monto, que no implica que es lo que se gastó.

"Se dice que hay un estado de ánimo adverso contra algunas fuerzas política", dijo sin referirse directamente a los representantes de Morena, quienes son diputados, "aquí hay legisladores, ¿por qué no lo cambiaron?, por qué no lo cambiaron en su momento si creían que ésta era una falta que no merecía una consecuencia tan grave". Previamente, el morenista Sergio Gutiérrez insistió en que algunos consejeros actuaron de manera arbitraria y discrecional, además, añadió, son insensibles porque están perdiendo día de campaña.

Ante ello, Córdova le leyó al morenista las definiciones de ambas palabras, por lo que, arremetió, los consejeros que votaron a favor de la cancelación de candidaturas no caen en esos supuesto. Aseguró que era muy fácil presentar informes, como lo hicieron 6 mil 500 aspirantes, en lugar de actuar con deshonestidad. El consejero añadió que el INE se puede equivocar, y para ello está el Tribunal, para corregir o validar. "Es importante que en estos momentos todas y todos los actores políticos moderemos, en un ara de responsabilidad, los tonos de lenguaje, y quien no esté de acuerdo con las decisiones del INE afortunadamente está el Tribunal para resolverlas", dijo. Gutiérrez continuó con los reclamos, y le aseguró que ha dejado de ser un árbitro para convertirse en un arbitrario. "Cuando usted dice no es tan difícil, está generando un debate en contra de uno de los jugadores. Está generando un mensaje tendencioso y cuando hace eso deja de ser árbitro para ser arbitrario, y cuando se vuelve arbitrario, el árbitro, entendemos, quiere jugar, y si quiere jugar debería pasar a otra situación en este juego democrático", añadió. Aseguró que si el Tribunal le da la razón al INE, en los casos de Salgado y Morón, entonces estaría cometiendo una arbitrariedad.