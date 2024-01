Si no quieren GN es porque protegen a delincuentes: AMLO

Agencia Reforma / El Presidente López Obrador dijo que quienes no quieren a la Guardia Nacional en sus poblaciones es porque protegen a los delincuentes.

Cuestionado en la mañanera sobre si se atiende a las comunidades que padecen desplazamientos en Chiapas, López Obrador indicó que está presente la Guardia Nacional.

Y aprovechó para llamar a la población a no apoyar a las bandas del crimen.

"Ahí estamos atendiendo, protegiendo al pueblo, está la Guardia Nacional y aprovecho para hacer el llamado a la gente para que no apoye a las bandas de delincuentes", afirmó.

-¿Cómo hacerle?, se le preguntó.

"Con más presencia de la Guardia Nacional, que no impidan la presencia de la Guardia Nacional, porque hay lugares donde no quieren que esté la Guardia, me consta, sitios donde no se podía conseguir un terreno para construir un cuartel", agregó AMLO.

"Ahumada, Chihuahua, de gente buena, en la carretera de Chihuahua a Juárez, no se podía, Ahumada era un Gobernador de Chihuahua del porfiriato, por eso se llama estación Ahumada, era el hombre fuerte antes de Creel y Terrazas, ahí no se permitía hasta que lo logramos, entonces que ayuden".

El Mandatario federal aseguró que la Guardia Nacional protege al pueblo.

"La Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le den confianza y si no quieren que esté la Guardia es porque están protegiendo a delincuentes, así de claro", expresó.

"Entiendo que pueden estar siendo presionados y, como se establece en la Biblia, no hay que ser temerarios, pero que estén conscientes de que cuando puedan, que no corran riesgos, no se metan".

"Que no necesitan a estos grupos", agregó.

-¿Llama a los pobladores a que no salgan de sus comunidades?, se le insistió.

"Sí, que los proteja la Guardia y esa es la instrucción que tienen", respondió.