'Si no regresan dinero de 'chatarra', no hay concesión'

Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) no devuelve los 200 millones de dólares que se pagaron por sobreprecio de planta 'chatarra', no tendrán ninguna concesión en el proceso legal abierto contra la empresa.

Sostuvo que el acuerdo sería parte de la reparación del daño que podría ayudar a los implicados.

"Antes que nada él llegaría a un acuerdo con el Gobierno para devolver los 200 millones de dólares. Si devuelven el dinero, que ese es un asunto también legal que corresponde resolver a la Fiscalía, pues es una especie de reparación del daño, no sé si se reparara todo el daño, pero creo que es algo que podría ayudar a los implicados, si devuelven el dinero", dijo en conferencia mañanera.

"No hablé de la posibilidad de regresar el dinero, en un periódico se había consultado a socios y que no hay disponibilidad para devolver el dinero, no hay ningún problema, si no se devuelve el dinero sencillamente no hay acuerdo, nosotros nos vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron".

El mandatario insistió en que en el caso de Lozoya, y otros casos como el de Genaro García Luna y César Duarte, se busca recuperar bienes del pueblo de México y que se conozca la verdad, así como el castigo a los responsables, para que no haya impunidad.

En días pasados, López Obrador había asegurado que existía un ofrecimiento del nuevo dueño de AHMSA, Villacero, para regresar al Gobierno los 200 millones de dólares por el sobreprecio con el que vendió a Pemex la "planta chatarra" de Agronitrogenados, ubicada en Veracruz.

No obstante, horas después una fuente cercana a la empresa desmintió la versión.