Si no se produce fentanilo en China, ¿entonces dónde?: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Luego que China dijera que no hay tráfico ilegal de fentanilo desde su país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que entonces de dónde sale.

En la mañanera, el Mandatario federal indicó que aún no recibe respuesta formal del Gobierno chino a su carta, pero deslizó la pregunta.

"Todavía no tenemos pues una comunicación formal, respuesta formal y queremos establecer comunicación con el Gobierno de China, la Embajada, ya lo está haciendo la Cancillería para tener una postura clara sobre el pronunciamiento del Gobierno de China", afirmó.

"Si no se produce en China, ¿en dónde se produce?", cuestionó.

López Obrador insistió en saber dónde se produce el fentanilo.

"Lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño, es en Estados Unidos, ¿pero dónde se produce?, porque obviamente se produce más que lo que se requiere para fines médicos, entonces, ¿en dónde se está produciendo de más?", agregó.

Después volvió a decir que en México no se produce esa droga.

"Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo, y si dicen del Gobierno chino que no lo producen, ¿quién lo está produciendo?", sentenció.

"Hay que seguir indagando y buscar la cooperación entre pueblos y naciones. Más allá de diferencias políticas o ideológicas está en juego la vida de muchas personas, sobre todo jóvenes".

"Se debe poner por delante la salud, el derecho a la vida. Por eso vamos a seguir tratando el asunto. Nada más que queremos hacerlo con todos los elementos para ver qué es lo que ellos sostienen acerca del fentanilo, con el propósito de no cometer una imprudencia, actuar de manera muy responsable".

La semana pasada, el pedido de ayuda del Presidente López Obrador a China para controlar el "envío" de fentanilo a México desató una confrontación entre Beijing, que niega tal tráfico, y Washington, que insistió en que los precursores para fabricar el opioide sí proceden del gigante asiático.

AMLO envió antes una carta al presidente Xi Jinping donde solicita apoyo para evitar la exportación de fentanilo de China a México. China negó enviar ilegalmente fentanilo mientras que EU arremetió contra Beijing como responsable del tráfico del opioide.

En su carta, AMLO dice a Jinping: "Sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos, o a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia".

Ante eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino emitió una respuesta a la carta y aseguró que su país no tiene reportes de México de incautaciones de fentanilo procedente de China.