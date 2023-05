Una agente de la Policía municipal de Ecatepec amenazó con quitarse la vida con su arma de cargo como consecuencia del hostigamiento y acoso sexual que ha sufrido en la corporación.

Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, aseguró estar harta de que nadie atendiera su situación.

"Si no vienen me voy a quitar la vida aquí mismo, aquí mismo y con mi arma de cargo y estoy hablando en serio", aseguró.

"Estoy cansada, todos los mandos aquí son de chocolate nadie puede dar solución de nada", dijo.

De acuerdo con documentos que circulan en redes, la agente puso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por hostigamiento y acoso sexual.

"No estoy bromeando si es necesario que me quite la vida aquí, lo voy a hacer y si con eso las autoridades se van a poner a trabajar, me quedo satisfecha y me voy en paz porque yo no le he hecho nada a nadie, lo único que estaba haciendo es defenderme y siguen y siguen demostrándome que ellos tienen más poder", expuso.

La agente pidió al Presidente Municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, que acudiera, así como el Fiscal.

Ante los hechos, la dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec informó que el equipo multidisciplinario de apoyo a mujeres, Célula Violeta, le ofreció atención psicológica a la oficial luego de la transmisión que hizo desde el cruce de las avenidas Vía Morelos y Periférico Oriente.

Asimismo aceptó entregar su arma de cargo misma que quedó bajo resguardo del área de Asuntos Internos de la corporación.

La dirección informó que pedirá al Centro de Control y Confianza que le hagan una valoración psiquiátrica para evaluar si es apta para seguir desempeñando su cargo, pero en ningún apartado del comunicado informaron si se investigarán los hechos denunciados y por la mujer policía en la transmisión.

Justificaron que por ahora la policía adscrita al Agrupamiento de Puntos Frontera y Prevención del Delito estará fuera de sus funciones para evitar poner en riesgo la vida de ella y de la población.

Indicaron que especialistas de esa área determinaron canalizar a la oficial para que se le dé seguimiento en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).