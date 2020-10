Si quieren romper pacto, consulten a la gente, pide AMLO

Reforma

Ciudad de México.- Luego que los Gobiernos que integran la Alianza Federalista amagaron con romper el Pacto Fiscal si no se atienden sus demandas de mayor presupuesto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si quieren dejar el acuerdo primero deben consultar a los ciudadanos, pues tienen que "mandar obedeciendo".

"Están en su derecho, pero no hay ninguna posibilidad de que se rompa el Pacto Federal, primero porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo.

"Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias, que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial", señaló en conferencia.

El mandatario afirmó que los Gobernadores se están agrupando en contra de su Gobierno para obtener votos por la temporada electoral, pero no hay nada que temer porque le tiene confianza al pueblo.

"Que es lo que está sucediendo, pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra, pensando que así van a tener votos, nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas, y como le tenemos respeto y confianza al pueblo sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer.

"Porque la gente ya no se deja manipular, aun cuando a nuestros adversarios o la oposición los medios de información le den todos los espacios todo el tiempo, ya la gente está muy consciente, aunque ya la gente está muy avispada, entonces eso es todo.

López Obrador descartó una reunión con los Mandatarios de la Alianza, porque dijo que están siendo atendidos por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y que no permitirá que usen la institución presidencial.

¿Se reuniría con ellos?, se le cuestionó.

"No, porque no hay materia, los está atendiendo el Secretario de Hacienda y no voy a permitir que usen la institución Presidencial".

¿Es un chantaje?

"Es una actitud propia de la temporada electoral, no sé que estén sintiendo que andan muy nerviosos, y no sólo ellos, el Frena uno, el Frena dos, los medios, con excepciones, están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados", agregó.

Ayer, en un acto sin precedentes, gobernadores, empresarios y grupos de la sociedad civil de 10 estados se manifestaron simultáneamente para reclamar de la Federación mayor presupuesto para necesidades estatales y no sólo para satisfacer la agenda presidencial.