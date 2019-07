'Si tienen pruebas; preséntenlas': Felipe Calderón

Ciudad de México.- El ex Presidente Felipe Calderón pidió al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que si tiene pruebas de que está detrás de las protestas de policías federales, las presente.

"Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales", dice en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

"En particular al Presidente, pero específicamente al Secretario Durazo le exijo que si tiene pruebas las presente y actúe en consecuencia, y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias".

El ex panista explicó que su nombre más que beneficiar, perjudicaría al movimiento.

"Mi nombre más que ayudarles les perjudicaría porque en el Gobierno y, particularmente ahí en la Secretaría, gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos, por eso no atinan a hacer bien su trabajo", señaló.

Para Calderón, el problema con los agentes es de fondo y forma.

Indicó que los uniformados acusan una reducción de sus prestaciones laborales al pasarse a la Guardia, así como malas condiciones en su trabajo, como hospedajes que no son dignos.

El ex Presidente dijo que el Mandatario Andrés Manuel López Obrador debe escuchar a los policías y no insultarlos.

"Escuche a los policías, dejen de escucharse a ustedes mismos", manifestó.

"Hay temas de forma cuando dicen que todos son corruptos, eso no es cierto y decir eso no es justo".

Calderón demandó a López Obrador dejar de dividir a México.

"Le pido que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted, todos somos mexicanos y yo le pido que deje de dividir a México. Ese es el problema, han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones a las que aseguran tienen derecho".